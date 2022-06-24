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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706648/قبل-لقاء-الأحد-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وبيراميدز-في-كأس-مصر

يستدرج النادي الأهلي، نظيره بيراميدز نحو ستاد القاهرة، عند التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق 26 من يونيو الجاري، لملاقاته في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في نسخته القديمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأمل المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان، لتذوق طعم الفوز على فريق بيراميدز، في بطولة كأس مصر، فيما يطمح الفريق السماوي تحت قيادة الفرنسي تاكياس جونياس، لرد اعتباره من هزيمته في لقاء الدوري بنتيجة 3 أهداف نظيفة، لذا متوقع أن تشهد هذه المباراة على نِدية وحماس ومتعة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

ولم يتلاقى الفريقيان كثيراً في بطولة كأس مصر، حيث كانت أغلب مواجهاتهم في الدوري المصري، فقد تقابل الأهلي مع بيراميدز في كأس مصر في مناسبتين فقط، وكانت الغلبة لصالح بيراميدز في المواجهتين.

تقابل الأهلي أمام بيراميدز بمسماه القديم ( الأسيوطي)، وحقق الفريق الفوز بنتيجة هدف دون رد، في دور ربع النهائي من نسخة 2018.

وفي مباراة عام 2019، وبالتحديد في دور الـ 16 من البطولة، تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز بهدف إيريك تراوري، وصعد لدور ربع النهائي ومنه استكمل مشوار البطولة حتى النهائي الذي خسره أمام الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

ويتطلع المارد الأحمر لتذزق طعم الفوز على بيراميدز في كأس مصر، وتلقينهم خسارة مبرحة في البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، والتي يستحوذ عليها الأهلي بتحقيقه 37 مرة، كان آخرها عام 2020، بالفوز بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية.

ترتيب الأهلي في الدوري

وفي سياق آخر، يتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، جمعهما من الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام فريق المصري البورسعيدي، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة في بطولة الدوري.

أما عن بيراميدز، فيأتي ثانياً خلف الزمالك، برصيد 46 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلهما.