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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706647/قرض-البنك-الاهلى-المصرى-تصل-قيمته-لـ-2-مليون-جنيه-بدون-ضامن

ينشر دوت الخليج تفاصيل قرض البنك الاهلى المصرى بقيمة 2 مليون جنيه وبدون ضامن لمدة 7 سنوات، لدعم عملاء البنك الاهلى المصرى مع العلم أن شروط قرض البنك الاهلى المصرى بسيطة، ويكون القرض لأصحاب المهن الحرة، مع إمكانية إصدار وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

شروط البنك الاهلى المصرى على قرض أصحاب المهن الحرة

- لايقل فترة بدء النشاط للأعمال الحرة عن عامين لعملاء البنك الذين مضى على تعاملاتهم عام على الأقل.

- 3 سنوات كحد أدنى لغير العملاء.

- لا يقل عمر المقترض عن 21 عام، ولا يزيد عن 65 عام في نهاية التمويل.

- تبلغ قيمة القرض تصل إلى 1,5 كحد أقصى لأصحاب جميع المهن الحرة، ما عدا الأطباء يصل إلى 2 مليون جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم قروض البنك الاهلى

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

- صورة البطاقة الضريبية.

- مستخرج من سجل تجاري حديث.

- المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل.

- عمولة السداد المعجل للتمويل 5% من المبلغ المدفوع عند التأخر في سداد أقساط القرض.

ويجدر الإشارة إلى أن يتابع دوت الخليج كافة الخدمات التى يقدمها البنك الاهلى المصرى والقروض المختلفة لجميع الفئات.