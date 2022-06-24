فى لفتة إنسانية..الأجهزة الأمنية بالجيزة تستجيب لنقل سيدة لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706646/فى-لفتة-إنسانيةالأجهزة-الأمنية-بالجيزة-تستجيب-لنقل-سيدة-لتلقي-العلاج-بإحدى-المستشفيات

دوت الخليج

بلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (أحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) إلتمست مساعدتها لنقلها إلى إحدى المستشفيات، نظراً لعدم قدرتها على الحركة نظراً لظروفها الصحية.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى محل البلاغ وقامت بتقديم المساعدة اللازمة لها، وقدمت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

كشف ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور

تجدر الاشارة إلى ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور، أستخدم عمله كحارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة العبور بالقليوبية، لإخفاء تجارته المشبوهة بالمخدرات، الأمر الذي جمعه بشقيقين يمارسان ذات النشاط الإجرامي، حتي وقع بينهم خلافات حادة قررا خلالها الشقيقان التخلص من الخفير، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ للقسم

وتبلغ للقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، أن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس أحد العقارات "تحت الإنشاء، بتغيب شقيقه وغلق هاتفه المحمول.

وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه بأرضية احدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، وكما عُثر بجوار الجثة على 35 جراما لمخدر الهيروين – 5 جرامات لمخدر الكريستال – ميزان حساس – مبلغ مالي.

تشكيل فريق

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأقرا باستيلائهما على "سيارة، وهاتف المجنى عليه، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة ومبلغ مالي، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.