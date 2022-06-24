انت الان تتابع تفاصيل خبر وكالة إرنا: مسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي يزور طهران مساء اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706644/وكالة-إرنا-مسؤول-السياسة-الخارجية-للإتحاد-الأوروبي-يزور-طهران-مساء-اليوم

أفادت وكالة "إرنا" بأن مسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية، جوزيب بوريل، سيصل مساء يوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

دوت الخليج

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، خطيب زاده قوله إن:" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يصل إلى طهران مساء اليوم من اجل إجراء محادثات مع وزير خارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانين".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:" خلال زيارة المسؤول الأوروبي لإيران سيتم مناقشة عدد من القضايا الثنائية والدولية إلى جانب اجراء محادثات حول مفاوضات التي تتعلق برفع العقوبات عن ايران.

إيران لواشنطن: إذا عدتم ..عدنا

ويذكر أن فى وقت سابق دعت ايران بأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي، لافتا إلى انها مستعدة للتوقيع عليه فى حال إذا ارادت واشنطن ذلك ".

زاده: واشنطن تكيل بمكيالين

كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الايرانية الإدارة الامريكية الحالية واصفا أيها "بممارسة سياسة مزدوجة تجاه ايران" مشيرة إلى أن :" إدارة بايدن تستمر فى فرض سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الفاشلة وهذا دليل واضح علي كيل واشنطن بمكيالين عند تعاملها مع الاتفاق النووي الإيراني".

ويذكر أن في عام 2015 تم توقيع الاتفاق النووي بين ايران و6 دول وهم الولايات المتحدة الاميركية، وروسيا، وفرنسا والصين، وبريطانيا، وألمانيا وفى عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الأتفاق فى عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب ثم عادت واشنطن من جديد فى عهد الادارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن إلى الاتفاق النووي وتم اجراء مباحثات من أجل إحياء الاتفاق النووي والتي تشكلت فى مباحثات فيينا والتي تشهد حالات من التعثر بين ايران والولايات المتحدة الأمريكية بسبب المطلب الإيراني من واشنطن برفع الحرس الثوري الإيراني من على قائمة الارهاب.