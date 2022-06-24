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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706643/وكيل-مجلس-النواب-يلتقي-وزير-الاستثمار-الرواندية-على-هامش-كيجالي

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب صباح اليوم الجمعة، وزير الاستثمار الرواندية سيلفيا بولينا، على هامش قمة كيجالي للاستثمار.

دوت الخليج

وكيل مجلس النواب يلتقي وزير الاستثمار الرواندية على هامش كيجالي

ورحبت الوزيرة بمشاركة أبو العينين في قمة الاستثمار وحضوره جلسات القمة والمنتدى الاقتصادي، واعربت بولينا عن رغبة بلادها في زيادة حجم التعاون بين مصر ورواندا.

وأكدت على استمرار التواصل مع الدولة المصرية لتحقيق التعاون الاقتصادي بالصورة المناسبة لحجم العلاقات السياسية بين القاهرة وكيجالي.

من جانبه رحب النائب أبو العينين بما اقترحته الوزيرة بولينا من أفكار لتطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجمها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بما شهده من تطور في البنية التحتية الرواندية وكذلك في حجم الاستثمارات الاجنبية، مرحبا بزيارة الوزيرة مجددا للقاهرة.

أبو العينين يلتقي رئيس الفيفا على هامش منتدى «الاستثمار في رواندا»

وكان قد التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمس، جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى " استثمر في رواندا".

وترأس انفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان " كرة القدم قوة ملهمة لأفريقيا" وخلالها عرض دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

وخلال الجلسة رحب رئيس الفيفا بالحضور واستعرض بعض الأحداث التي ستتم في كأس العالم المقبل في قطر.

وقال إن البطولة ستشهد إقبال جماهيري كبير وسيحضرها ملايين العرب خاصة وأنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية.

وقد انطلقت أمس فعاليات منتدى " استثمر في رواندا" والمنعقد حاليا في العاصمة كيجالي.

وشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وفود وقادة ٥٤ دولة حضور فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون رئيس الوزراء، كما شارك جوستن ترودو رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إضافة لممثلين عن ١٥ مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.