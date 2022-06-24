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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706642/كنت-متأكدة-انه-أخر-يوم-في-عمري-هلا-رشدي-تكشف-معاناتها-مع-انفجار-الغضروف

أثارت الفنانة هلا رشدي الجدل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعدما روت معاناتها مع المرض الذي أصابها في الفترة القليلة الماضية، تحت عنوان “أنا والألم وهواك”.

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قالت هلا رشدي في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مشيرة إلى أنها أصيبت بشد عضل شديد في الظهر أثناء هبطوها من الطائرة في إحدى الدول العربية.

وتابعت: “عملت مساج وبرضو ما ارتحتش، وبعدين روحت لدكتور من اللي هما سمكرية البني آدمين دول، وبرضو ما فدنيش بحاجة، وبعدين روحت تاني يوم لدكتورة، نفس النظام، قالتلي عندي غضروف على وشك الانفجار، وفضلت تضغط على أماكن معينة في جسمي، وفجأة الألم راح، وقررت أنام بقى، صحيت كنت هموت، رجلي الشمال وقفت، وأخدت ترامادول، ولا سكنّي، ولا عملي دماغ حتى”.

هلا رشدي: قررت أرجع مصر وقولت أموت في بلدي

وتابعت هلا رشدي متحدثه عن قرار عودتها لمصر، فقالت: قررت أرجع مصر، وقولت أموت في بلدي، كفاية كده، وفعلا رجعت وعملت رنين مغنطيسي، ولقينا الغضروف انفجر، ونزل على العصب الشمال في رجلي، وقبل العملية بيوم؛ ناس كتير كلمتني، وده أكد لي إن ده آخر يوم في عمري.

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واختتمت: لما كنت في غرفة العمليات، أهلي بيشوفوا أخبار كتيرة، زي وفاة هلا رشدي، وحاجات كتير من كده، بس الحمد لله، ولما صحيت شوفت المحلول اللي فيه الحاجات اللي طلعت مني في العملية، عرفت قد إيه البني آدم هين، وماعرفش ليه الناس بتظلم بعضها.

هلا رشدي في مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر أنه كان أخر ظهور للمطربة والفنانة المتألقة هلا رشدي مشاركتها في مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2022، وشارك في بطولته كلا من الفنان أكرم حسني والفنانة هنادي مهنا والفنانة أيتن عامر، فضلا عن كل من حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عمرو عبد الجليل، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي.