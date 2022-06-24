اقتصادية الشيوخ تفتح ملف اليات الدفع في التجارة البينية مع وروسيا..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /706639/اقتصادية-الشيوخ-تفتح-ملف-اليات-الدفع-في-التجارة-البينية-مع-وروسياالأحد-المقبل

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعها الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم عمر بشأن اليات الدفع في التجارة البينية بين مصر وروسيا وتعزيز السياحة الروسية.

دوت الخليج اقتصادية الشيوخ تناقش ملف اليات الدفع في التجارة البينية بين مصر وروسيا..الأحد المقبل كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقراح برغبة المقدم من النائب السيد جمعة، بشأن بحث قرارات البنك المركزي بخصوص التحويلات الخارجية الخاصة باستيراد قطع الغيار اللازمة للالات والمعدات لتشغيل المصانع وذلك لاستمرار عجلة الإنتاج. الشيوخ يحيل مقترح حصر الأراضي لتحويلها مراكز شباب بالإسماعلية للحكومة وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشأن حصر الأراصي الفصاء بمحافظة الإسمعلية وتخصيصها لوزارة الشباب ونحويلها إلي مراكز شباب، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب. وأوضح النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ ، في الاقتراح برغبة المقدم منة، أن هذا الاقتراح يتضمن العديد من الأراضي الفضاء التي تم تخصيصها بمحافظة الإسماعيلية منذ عشرات السنوات لإنشاء مراكز شباب بها ولم يتم بناء أي مراكز بها حتى الآن وخاصة بالدائرة الثالثة بالمحافظة والتي تمثل الأربع مدن الآتية ( فايد – أبو صوير - التل الكبير - القصاصين الجديدة ). كما أن هذة المدن يوجد بها العديد من الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مراكز شباب أو ملاعب خماسية أو إنشاء توسعات وعدم اتخاذ أي إجراء من جانب وزارة الشباب حيال هذا الأمر رغم الجهد المبذول من الوزارة في ملفات أخرى كثيرة تخص الشباب. وهناك العديد من مراكز الشباب التي تم إنشائها منذ سنوات طويلة مما أدى إلى تهالك المباني الإدارية لهذه المراكز وتكون في أشد الحاجة إلى إنشاء مباني جديدة بها حيث تكون المباني القديمة آيلة للسقوط ويكون قد صدر لها قرارات بإزالة المبنى لإعادة بناءه ولكن لا يتم اتخاذ أو تنفيذ أي شيء وتبقى المباني نظل متهالكة وآيلة للسقوط مما يؤدى إلى عدم ذهاب الشباب والمواطنين إلى مراكز الشباب.

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