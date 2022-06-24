اليوم العالمى للخدمة العامة.. المصيلحى يهنئ العاملين ويستعرض الإنجازات

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة وزير التموين على النحو التالى:

"الزميلات والزملاء العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات التابعة إليها أتوجه إليكم بخالص شكرى وتقديرى للجهود التى تبذلونها، وأهنئكم باليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق يوم 23 يونيو من كل عام، ولنا أن نفخر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والذى يولى الإصلاح الإدارى أهمية كبرى، موجها بعدة إصلاحات كان أهمها قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والذى ساعد فى إيجاد جهاز إدارى كفء يتسم بالشفافية ‏والعدالة إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من ‏خلال ربط الحافز بالإنتاج، إضافة الى اعتماده على الكفاءة ‏والتميز بين العاملين. ‏

الزميلات والزملاء، بجهودكم نفخر دوما، فلقد انتهينا من تطوير وتحويل 375 مكتب تموين إلى مراكز خدمة مواطنين، كما تم افتتاح 7100 منفذ لمشروع جمعيتى خلال أربع مراحل، وجار استكمال تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع والتى تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كل أنحاء الجمهورية.

كما نذكر أيضا تطوير مكاتب السجل التجارى وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث تم تطوير 31 مكتبا على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشأت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمى بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالى المستهدف من خلال، إنشاء مكاتب السجل التجارى بنظام الشباك الموحد، وربط مكاتب السجل التجارى وبناء قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية للسجل التجارى، وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وفى اليوم العالمى للخدمة العامة نفخر بانجازات كثيرة منها:-

- تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب برانى)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

-انشاء 19 فرع لحماية المستهلك لتغطى محافظات الجمهورية.

-استدامة مظلة الحماية الاجتماعية، حيث يتم الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد، وتوفير أكثر من 25 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة والتى تبلغ 40 ألف منفذ، إلى جانب التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج ما يقرب من حوالى 582 ألف بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

-المشروع القومى للصوامع تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (4.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف، وجارى تنفيذ عدد (6) صوامع حقلية، بإجمالى طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا) بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

-الانتهاء من المشروع القومى لرقمنه المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر).

- جار الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة) وتم التنفيذ لـ 881 مجمعا استهلاكيا و515 مخزنا بإجمالى 1396 موقعا وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة.

-وتشمل إنجازات الوزارة مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائى، البورصة السلعية، المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، بالإضافة إلى مشروع تطوير شركات المطاحن، ودمج شركتى قها، ادفينا بعد اعادة الهيكلة، وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية."