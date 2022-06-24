اليوم العالمى للخدمة العامة.. طارق شوقى: بناء الإنسان أرقى أنواع الاستثمار

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية التى صدرت عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.





وجاء نص كلمة وزير التربية والتعليم كما يلى:

"زملائى وزميلاتى الأعزاء العاملين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد التحية، أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل العاملين بالوزارة الذين يبذلون جهدا فى سبيل تحسين الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور فى مختلف المحافظات.

وفى هذا الصدد، أود أن أؤكد أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لمشروع بناء الإنسان المصرى، والذى يعد هدفا استراتيجيا للدولة، وذلك من خلال العمل على تطوير التعليم قبل الجامعى وتحسين جودة النظام البحثى.

وتعمل الوزارة على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة وكل مؤسساتها، للإسهام فى بناء الإنسان المصرى، عن طريق بناء نظام تعليم عصرى 2.0 على أحدث المعايير العالمية من مرحلة رياض الأطفال وصولا إلى الصف الرابع الابتدائى، ويتم زيادة الصفوف خلال الأعوام التالية، بجانب تطوير التعلم والتقييم فى المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطالب لنواتج التعلم الحقيقية.

وفى هذه المناسبة، أود التأكيد على أن المعلم هو أساس نجاح منظومة التعليم الجديد.. واتخذنا العديد من الإجراءات التى تضمن مواكبة المعلمين للطرق الحديثة فى التدريس من خلال تنظيم العديد من خطط التدريب والتى أعدها نخبة من أفضل الأساتذة بالمركز القومى لتطوير المناهج.

زملائى الأعزاء

الاستثمار فى بناء الإنسان هو أرقى أنواع الاستثمار، وهو استثمار لبناء مستقبل أفضل لنا ولبلدنا.

أكرر شكرى وتقديرى العميق لكل العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأؤكد أننا نحرص على تقديم الخدمات لكافة العاملين وفقا للقانون، دمتم بخير ودمتم سالمين.