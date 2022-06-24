لأول مرة.. جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 عالميا بالتصنيف الهولندى ليدن

جدة - نرمين السيد - جاءت الجامعة فى المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف الهولندى، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية والإفريقية حيث دخلت 10 جامعات مصرية التصنيف و33 جامعة إفريقية.

وقال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة فى تحقيق تقدم على أكثر من 30 ألف جامعة عالمية من بينها جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية، يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلا عن الريادة المصرية والإفريقية، وتعد بذلك واحدة من أفضل الجامعات الراقية عالميا.

وأوضح أيضا أن الجامعة تفوقت على نفسها وحققت تقدمًا بنسبة 5% عن المركز الذى احتلته فى تصنيف العام الماضى 2021، متقدمة على أكثر من 30 ألف جامعة عالمية، وهى بذلك تعد واحدة من أفضل الجامعات الراقية عالميا وضمن أفضل 1% جامعة بالعالم، وكان ترتيب جامعة القاهرة عام 2021 هو 308.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريا وإقليميا وعالميا، جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى مجالات العلوم كافة والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة نشرت 4729 بحثا عالميا مشهودا له بالتميز خلال الفترة 2017 وحتى 2020 وهو ما صنف منشورات الجامعة ضمن أفضل 10% من البحوث عالميا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التقدم الذى حقتها جامعة القاهرة ليس على المستوى العام فقط وأيضا على مستوى التخصصات حيث جاءت فى المرتبة 222 عالميا فى تخصصات علوم الصحة والطب الحيوى، والمرتبة 282 فى العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 334 عالميا فى علوم الحياة والأرض، والمرتبة 381 فى علوم الرياضيات والحاسب الآلى، والمرتبة 756 عالميا فى العلوم الاجتماعية والإنسانية وهى الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة فى هذا القطاع عالميا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن نجاح جامعة القاهرة فى التواجد بمراكز متقدمة بجميع التصنيفات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير الأجواء المناسبة لعلماء الجامعة كافة للنشر العلمى المميز فى المجلات العلمية ذات التأثير العالمى كافة، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمى لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمى الدولى، وقدم الدكتور الخشت، الشكر لجميع العاملين بمنظومة الجامعة والجهود التى تمت خلال آخر 4 سنوات والتى استطاعت النشر العلمى بما يعادل 22% من مجموع النشر منذ إنشاء الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدمت بفارق كبير عن أقرب الجامعات المصرية والإفريقية بالتصنيف حيث أن هناك أكثر من 275 مركزا فارق بين جامعة القاهرة وأقرب جامعة مصرية أخرى، مشيرا إلى أن التصنيف الهولندى "ليدن" يعتمد فى معاييره على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسى والدولى لإنتاجها.

وأوضح الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن قاعدة بيانات Web of Science والتى تدار بمعرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة فى أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التى توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمى والتعاون والنشر فى المجلات المفتوح والتنوع بين الجنسين.