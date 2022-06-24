اليوم العالمى للخدمة العامة.. تهنئة سعفان للعاملين بالقوى العاملة

جدة - نرمين السيد - وجاء نص كلمة وزير القوى العاملة على النحو التالى:

"الزميلات والزملاء العاملين بوزارة القوى العاملة أتوجه لكم اليوم بخالص التهنئة والاحترام والتقدير بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، والذى يوافق 23 يونيو من كل عام، متمنيا لكم كل الخير ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والازدهار.

يتزامن احتفالنا باليوم العالمى للخدمة العامة بالاحتفال بمرور 8 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقاليد الحكم، بذل خلالها المزيد من الجهود حتى تخرج الدولة المصرية من كبوتها السياسية والاقتصادية وخاضت غمار برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى والمالى والسياسى، واستطاعت أن تجتازه بنجاح بشهادة المؤسسات الدولية والإقليمية، وهو ما مكنها من التحول نحو إصلاح الهياكل المؤسسية والبنى المؤسسية والعمرانية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للتنمية، وتبنت الدولة المصرية منذ 2014 حتى الآن العديد من البرامج القومية التى تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة فى مستوى جودة حياة المصريين.

وخلال هذه السنوات شهدت تحسنا كبيرا فى أوضاع العمالة، خصوصا وأن الرئيس يولى عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على جميع المستويات، ووضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

ولقد كان عمال مصر شركاء أساسيين فى دفع عجلة التنمية وازدهارها بكافة القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية التى ساهمت فى خفض معدلات البطالة، وتنفذ وزارة القوى العاملة برنامجا شاملا من أجل سواعد مصر لتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج.

ونتيجة للتقدم الذى أحرزته الدولة المصرية بمجال بيئة العمل، فقد أصدرت منظمة العمل الدولية منذ أيام قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتى يطلق عليها "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، وهذا يؤكد احترام الدولة المصرية للاتفاقيات المصدقة عليها، كما أنها تعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وخلال السنوات الثمانية الماضية، واجهت الدولة المصرية الكثير من التحديات، ولكن القيادة السياسية كانت حريصة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى تضمن حقوق العمال وحمايتهم من توابع هذه الأزمات وتحقيق الأمان الوظيفى لهم، وظهر ذلك جليا خلال أزمة جائحة فيروس كورونا وما أسفرت عنه من واقع جديد، نالت من اقتصاديات دول العالم ومن بينها مصر، لكن الله عز وجل حفظ أرض مصر وشعبها، وسدد بفضله خطى القائمين على إدارة البلاد فتحولت المحنة إلى منحة، ومرت علينا بستر وسلامة.

ولاشك أن عالم العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقد ملايين العمال فى العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة، كان الرابح خلال تلك الفترة من أحسن الاستفادة من تلك التطورات الرقمية الحديثة وتماشى مع سرعة وتيرتها، ولذلك فقد أولت وزارة القوى العاملة اهتماما بالغا للتحول الرقمى فى جميع خدماتها.

وعلى التوازى فقد قامت الدولة المصرية بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة بما يجاوز ستة مليارات جنيه، فضلا عن العمل على تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمى.

كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بما يتجاوز مليارى جنيه، كما لم تتوانى فى دعم أصحاب الأعمال، فأصدرت الدولة حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإقالتهم من عثرتهم، حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة أكثر صلابة وأشد بأسا، ومازلت الدولة تعمل على معالجة آثارها والتعافى الكامل منها، وقد أشادت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية، واعتبرت مصر فى هذا الشأن من التجارب الدولية الرائدة.

وفى ختام كلمتى أقول لزميلاتى وزملائى فى وزارة القوى العاملة استجيبوا لنداء الحق عز وجل " وقل ٱعملوا فسيرى ٱلله عملكم ورسولهۥ وٱلمؤمنون ۖ وستردون إلىٰ عٰلم ٱلغيب وٱلشهٰدة فينبئكم بما كنتم تعملون " اعملوا وأحسنوا العمل، واستمروا فى العمل، وأدعوا الله عز وجل أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقكم إلى ما فيه خير أوطانكم".

ودائما أبدا تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر