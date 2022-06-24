اجتماعات وزيارات ميدانية.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "الإنفوجراف الأسبوعى" فى نسخته الـ96، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 17 وحتى 23 يونيو الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الإنفوجراف الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ووائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمى، والدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة أصول الدولة، فضلا عن ترأسه اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور وزراء الزراعة والتموين والعدل، والتنمية المحلية.



كما تم خلال الأسبوع الماضى، انتخاب وزير الزراعة، رئيسا للجمعية العمومية للمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) فى دورته الحالية ولمدة عامين، وذلك خلال استضافة مصر لاجتماع الجمعية العمومية للمركز، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، كما بحث القصير مع وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الجهود والحراك العالمى لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

ووجه السيد القصير، جميع قيادات الوزارة، وكذلك مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية، وكذلك التشديد على تحرير محاضر لتبوير الأراضى.



وزار الدكتور حسن الفولى رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والمهندس السيد حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون بالإصلاح الزراعى محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة عملية توريد القمح بالمحافظة.

كما بحث الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والوفد المرافق له، آليات تنشيط ومتابعة عملية توريد القمح ومتابعة التجار المعتمدين لتوريد القمح بنطاق المحافظة، بحضور المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.



وزار الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، لمتابعة أصول المنطقة والمرور على زراعات القطن والذرة والأرز، كما تفقد الدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، البرامج البحثية الصيفية بمحطة بحوث سخا، للوقوف على سير العمل بها، حيث قام الوفد بزيارة برامج الأرز والذرة الشامية وفول الصويا فى وجود رؤساء الأقسام والفرق البحثية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، إنفوجرافا، رصد خلاله أبرز 50 إنجازا زراعيا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعنوان "8 سنوات.. تنمية زراعية شاملة فى ربوع مصر"، كما نشر إنفوجرافا، تم خلاله استعراض 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها فى الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونظم معهد بحوث الصحة الحيوانية، قافلة إرشادية للسيدات الريفيات فى إدارة المعمورة الزراعية بمحافظة الإسكندرية عن تربية الأرانب والإصابات البكتيرية والفيروسية التى تصيب الأرانب.



وتفقد الوفد المرافق لوزير الزراعة والتنمية الريفية لدولة كوت ديفوار كوبنيان كواسى - خلال زيارته المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب - أقسام المعمل المختلفة، والتعرف على دورها فى تحقيق خطة مصر لنفاذ منتجاتها الزراعية للأسواق الدولية ودور المعمل فى التعاون مع هيئة سلامة الغذاء كأحد المعامل المعتمدة للكشف عن الملوثات فى الأغذية ومتبقيات المبيدات فى المنتجات الزراعية.