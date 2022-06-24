ندوات توعوية بالأقصر لنشر الوعى السياحى والأثرى بين الطلاب

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة المصرية للتنشيط السياحى بالأقصر التابعة لوزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ندوات توعوية سياحية وورش عمل بالمحافظة لنشر الوعى السياحى والأثرى بين طلاب المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عاما.





وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بالاقصر فى تصريح له اليوم "إن ذلك يأتى فى إطار أهداف استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعى السياحى والأثرى لما تتمتع به بلادهم من مقومات سياحية". وأكد وكيل وزارة التعليم أهمية مشاركة الطلاب وحضور ورش العمل للتوعية بأهمية السياحة بالأقصر ودعما لمسئوليها، مشيرا إلى أن الندوات تناولت شرحا تفصيليا لمعبدى الأقصر والكرنك.

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