تطرق اللقاء إلى برامج التعاون القائمة بين مصر وحلف شمال الأطلنطى، والتى تتسم بالاستقرار، علاوة على ما تشهده من تقدم فى إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردى بين الجانبين.
تبادل السفير المصرى والأدميرال "باور" الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وأزمة الغذاء العالمية.
كما تناول اللقاء كذلك بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير عبد العاطى الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف وعناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب بالتركيز على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب.
وخلال اللقاء، أعرب الأدميرال "باور" عن تقديره للدور المحورى الذى تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكداً على اهتمام الحلف بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء فى جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، وذلك فى مجالات التدريب وبناء القدرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلف شمال الأطلنطى: مصر تضطلع بدور محورى لضمان أمن واستقرار المنطقة وإفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.