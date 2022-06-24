حلف شمال الأطلنطى: مصر تضطلع بدور محورى لضمان أمن واستقرار المنطقة وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى والسفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج، مع الأدميرال "روب باور" رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى بمقر الحلف فى بروكسل.





تطرق اللقاء إلى برامج التعاون القائمة بين مصر وحلف شمال الأطلنطى، والتى تتسم بالاستقرار، علاوة على ما تشهده من تقدم فى إطار برنامج الشراكة والتعاون الفردى بين الجانبين.

تبادل السفير المصرى والأدميرال "باور" الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى وأزمة الغذاء العالمية.

كما تناول اللقاء كذلك بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير عبد العاطى الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف وعناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب بالتركيز على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب.

وخلال اللقاء، أعرب الأدميرال "باور" عن تقديره للدور المحورى الذى تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكداً على اهتمام الحلف بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء فى جنوب المتوسط، ومن بينها مصر، وذلك فى مجالات التدريب وبناء القدرات.