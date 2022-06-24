وزير الخارجية يهنئ العاملين بالوزارة بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الخارجية سامح شكرى، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.





وجاء نص الكلمة:

"نحتفل فى الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بهدف تسليط الضوء على إسهامات قطاع الخدمة العامة ودوره كركيزة العمل الحكومى، وكذلك دور العاملين به فى تقديم مختلف أوجه الخدمات العامة للمجتمع ودعم خطط التنمية على المستوى الوطنى.

ويطيب لى فى هذا الصدد أن أتوجه إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء وزارة الخارجية بخالص التهنئة بهذه المناسبة، وأن أتقدم إليهم بجزيل الشكر على العمل الجاد والجهد المُقدر المبذول بما ساهم فى اضطلاع وزارة الخارجية بدورها الوطنى المنشود داخل وخارج مصر.

ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أؤكد على أهمية مواصلة العمل الدؤوب القائم على التكامل والتناغم بين جميع أعضاء وزارة الخارجية من كافة الكوادر خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات برنامج العمل الحكومى وكذا خطة عمل وزارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر ومواصلة دورها المحورى إقليميًا ودوليًا، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، مع السعى إلى مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة استنادًا إلى رؤية مصر 2030، واتساقًا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

ونتطلع، ونحن نحتفل باليوم العالمى للخدمة العامة، إلى مواصلة خطط تطوير منظومة العمل المؤسسى بوزارة الخارجية عبر تحفيز الأداء والابتكار واستمرار رفع الكفاءة فى مختلف مناحى العمل الدبلوماسى والقنصلى والإدارى، بما يواكب التغيرات الجوهرية التى يشهدها قطاع الخدمة العامة على صعيديّ الحوكمة والرقمنة، وبما يتسق مع ركيزة الاستثمار فى الكادر البشرى كأساس للاستثمار فى المستقبل، وهو الأمر الذى أولته الدولة المصرية وقيادتها السياسية كل الاهتمام والعناية الواجبة فى إطار رؤية الجمهورية الجديدة".

كل عام وجميع العاملين بالدولة بخير وفى أفضل حال.