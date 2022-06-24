وزير العدل: نتطلع لاستمرار العمل المخلص لتحقيق رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير العدل المستشار عمر مروان، العاملين بالوزارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، معربا عن تطلعه لاستمرار العمل المخلص لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تحقيق تنمية مستدامة.





وقال مروان فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية التى صدرت عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: "إننا ونحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة تعزيزا لقيم العمل والعطاء والبناء، نقدر إسهامات القائمين على الوظيفة العامة فى تقدم المجتمعات وتحقيق خطط التنمية والتطوير".

وأضاف "ويطيب لى فى هذا المقام أن أتوجه إلى جميع العاملين بوزارة العدل والمصالح التابعة بخالص التهنئة بمناسبة هذا اليوم، ونخص بالاحتفال العاملين المخلصين الذين كانوا على قدر المسئولية فى تحقيق خطة عمل وزارة العدل وتطوير قطاعاتها المختلفة، على نحو أدى إلى دعم خطة التنمية على مستوى الدولة، مع تطلعنا إلى استمرار هذا العمل المخلص لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تحقيق تنمية مستدامة".

وأشار إلى الاهتمام بالعنصر البشرى المتمثل فى موظفى الدولة لأنهم قلب عملية التنمية بل هم وسيلتها الفاعلة فى التطور والإنجاز لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهى قائمة على التخطيط والإنجاز والعمل الجاد، مما يلقى بعبء ثقيل على موظفى الدولة ليواكبوا هذا التطور خاصة فى الوسائل التكنولوجية واستخداماتها حتى تكون الخدمة أكثر قربا للمواطن وتؤدى له بكل سهولة ويسر، فى ظل الدعم اللامحدود من دولة رئيس مجلس الوزراء لتطوير العمل الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم كلمته بالقول "إننا إذ نثنى على أداء موظفى الدولة المتميز فى ظل الظروف الاستثنائية فى الفترة الماضية، فإننا نشدد على وجوب بذل المزيد من الجهد والعطاء فى سبيل رفعة شأن بلدنا العزيز مصر فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى".