تفاصيل..ضبط تاجر مخدرات بحوزته حوالي 2 كيلو جرام حشيش بالمطرية

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706633/تفاصيلضبط-تاجر-مخدرات-بحوزته-حوالي-2-كيلو-جرام--حشيش-بالمطرية

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

دوت الخليج

الداخلية: ضبط تاجر حشيش بالمطرية

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة ، وبحوزته كمية من "مخدر الحشيش وزنت 1٫700 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كشف ملابسات واقعة قتل حارس عقار بالعبور

معلومات الواقعة

وأستخدم عمله كحارس عقار تحت الإنشاء بمنطقة العبور بالقليوبية، لإخفاء تجارته المشبوهة بالمخدرات، الأمر الذي جمعه بشقيقين يمارسان ذات النشاط الإجرامي، حتي وقع بينهم خلافات حادة قررا خلالها الشقيقان التخلص من الخفير، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزة أحدهما؛ مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ للقسم

وتبلغ للقسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، أن شقيقه "له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل حارس أحد العقارات "تحت الإنشاء، بتغيب شقيقه وغلق هاتفه المحمول.

وأضاف بأنه لدى توجهه لمحل عمله عُثر على جثة شقيقه بأرضية احدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله وعدم تواجد سيارته، وبمعاينة الجثة تبين أن بها إصابات بالرأس، وكما عُثر بجوار الجثة على 35 جراما لمخدر الهيروين – 5 جرامات لمخدر الكريستال – ميزان حساس – مبلغ مالي.

تشكيل فريق

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقد أسفرت جهوده على أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بمحافظة بنى سويف ولهما محل إقامة آخر بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على تجارة المواد المخدرة، قاما على إثرها بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وأقرا باستيلائهما على "سيارة، وهاتف المجنى عليه، ولاذا بالهرب، وأرشدا عن المسروقات والأداة المستخدمة ومبلغ مالي، وقررا أنه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.