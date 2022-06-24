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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706631/غدا-ويجز-وديزى-وعفرتو-يتألقون-بحفل-غنائي-في-جدة

يستعد نخبة من نجوم الراب في مصر لإحياء حفل غنائي في دولة السعودية ضمن فعليات موسم جدة 2022، وذلك في يوم السبت المقبل الموافق 15 من شهر يونيو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل ويجز وديزي وعفرتو في جدة

ويحيى حفل جدة يوم السبت كلا من مطرب الراب الشهير ويجز، بجانب ديزي وعفروتو، وذلك على مسرح ليالينا، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أروع أعمالهم الغنائية التي تلقي روجا كبيرا بين الجمهور.

ومن المقرر أن يحي ويجز حفل غنائي في في لبنان يوم 16 يوليو ببيروت، احتفالًا بمرور حوالي 15 على على مؤسسة آفاق، والذي أثار جدلا بأسعار تذاكره الخرافية والتي وصلت إلى 20 ألف ليرة في لبنان.

كلمات البخت لـ ويجز

جدير بالذكر أن أخر أعمال ويجز الغنائية أتت بعنوان “البخت” والتي حققت نجاحا ساحقا في الأيام ليست القليلة الماضية، والتي اتت كلماتها على النحو الأتي: عيني منها بشكل جدى وتقيله مش تقلانه اتبخر سحرى ومش باجى على بالها ومفكرتشى انا بالى فيها بابا بالى مش ملكى بلعب البخت سالتها ورفضتنى استغربتها امال فين هيبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي ياخى كنت ع الثبات وهزتنى واللى فات ده كان سحرى مش باجى على بالها أن جت سيرتى انا بالى معاها مش ملكى قالت كلام قبل ماتشوفنى انا عارفنى صعب ومش مفهوم كلامى دبش أو مش موزون أو بتحب حد والبال مشغول مشوفتهاش ولا حد يلومنى ملاك برئ ولا انا مخدوع هى توتر ولا انا مهزوز طب اذاها حد والكل مرفوض

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى واللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغنالها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع

سحرتنى ولا سحرتلى وعيون مش محتاجه تسحرلى ومش عايزة تجيبنى بس جابتنى ونسيتنى وفى قصتى حبستنى والله ووقعت بفكر فيك كتير بالى عليك مشغول وانا بتصعب عليا حالى وانا بكتبلك كلام معسول بعيد عن عيني وياعيني مع غيري ومش مبسوط دانا اضيع عمرى ياعمرى واحبك حب مش مشروط لا تلاقى عندى وعود كدابه وكبرت على ولاشئ مضمون كلامى على قد اللى معايا وفى الحب مستناش مردود براحه على قلبي المكسور اللى مشكلته أنه فيك مسحول مين اختار اللى عينيك عملوه وده مش زنبى انا صحيت محطوط

ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى اخلى الجاى ورود وشموع يتغانلها وبصوت مسموع ولا ايه القصه حبيبي فيدنى اللى اذوك ياما حبيبي سيبنى انسيك ماضى كله دموع ولا مقدرش اسيبك موجوع