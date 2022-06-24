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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706629/في-عيد-ميلاده-الـ-35-أبرز-أرقام-أسطورة-اللعبة-ميسي-مع-الساحرة-المستديرة

تحتفل اليوم كرة القدم العالمية ببلوغها الـ 35 عام، نعم فاليونيل ميسي، يعادل أرقام لعبة كرة القدم التي حققها جميع لاعبيها، لذا فالساحرة المستديرة شهدت في مثل هذا اليوم، على مولد أحد أعظم لاعبيها في العالم وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

دوت الخليج

وُلد ميسي، في الأرجنتين عام 1987، ولعب في صفوف فريق نيولز أولد بويز، ولم يتلق الفريق الخسارة سوى مرة وحيدة خلال 4 سنوات، ولكن بعدها تم اكتشاف أن ميسي يعاني من نقص في هرمون النمو، لذا قرر النادي بيعه لفريق برشلونة الذي تكلف مصاريف علاجه التي بلغت نحو 900 ألف دولار.

انطلق البرغوث بسرعة الصاروخ، فابفضل موهبته وسرعته ومهاراته، خطف الأنظار والعقول، وأصبح أحد أهم إن لم يكن أهم عنصر داخل فريق برشلونة، وقاد الفريق لتحقيق أكثر من بطولة، وخلال هذه السطور نرصد لكم أبرز بطولات ميسي مع برشلونة، والتي رحل عنها في أغسطس الماضي لخوض تحدٍ جديد في نادي باريس سان جيرمان:

_ فاز ميسي بـ 35 بطولة مع برشلونة منذ أن شارك معهم في أول مباراة عام 2004.

_ تُوج بـ 10 ألقاب من الدوري الإسباني.

_ حصد لقب كأس ملك إسبانيا 7 مرات.

_ فاز ببطولة السوبر الإسباني في 8 مناسبات.

_حقق لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ورفع بطولة السوبر الأوروبي 3 مرات، بالإضافة للقب كأس العالم للأندية 3 مرات أيضاً.

_ أما في رحلته الجديدة مع باريس سان جيرمان، فلم يُتوج سوى بلقب الدوري الفرنسي.

ألقاب ميسسي الفردية:

أما على مستوى الألقاب الفردية، فحدث ولا حرج، فاللاعب هو أكثر اللاعبين حصداً لجوائز الأفضل في العالم، وفيما يلي رصد لهذه الجوائز التي حققها أفضل لاعب في العالم:

_ نجح ليونيل ميسي في الفوز بلقب البالون دور أعوام: "2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2015، 2019، 2021".

_ اللاعب الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية برصيد 7 ألقاب أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019، و2021.

اللاعب الوحيد فى التاريخ الذى توج بالكرة الذهبية وأفضل لاعب فى العالم وهداف الليجا والحذاء الذهبى فى موسم واحد 2009 – 2010.

– الأكثر تسجيلا فى موسم واحد برصيد 91 هدفا خلال موسم 2011 – 2012.

_ اللاعب الأكثر تسجيلاً لـ الأهداف مع فريق واحد بـ 671 هدف، متخطياً رقم الأسطورة بيليه 643 هدف.

_ الأكثر تتويجاً بقلب هداف الدوري الإسباني بواقع 7 ألقاب.

– أصغر لاعب يفوز بثلاث كرات ذهبية بعمر 24 عاما و 6 أشهر و 17 يوما.

_ اللاعب الأكثر تحقيقاً للفوز في تاريخ الدوري الإسباني بـ 383 فوزاً.

_ الأكثر تسجيلاً لبرشلونة في المحافل القارية الأوروبية برصيد 120 هدف.

ميسي مع الأرجنتين

قبل يوليو الماضي من عام 2021، فكان ميسي مع الأرجنتيني لا يُسمى سوى بـ ميسي المتخاذل، فاللاعب لم يستطع التتويج رفقة راقصو التانجو بأي من الألقاب، وعانده الحظ في أكثر من بطولة، فكلما شارف اللاعب على تحقيق أي بطولة قارية مع منتخب بلاده، تذهب مهب الريح، ويظل البرغوث يعاني من الحظ السئ مع منتخب بلاده، ولكن بعد نهاية يوليو الماضي، ابتسم الحظ لـ ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين، فحصد لقب الكوبا أمريكا بعد الفوز على البرازيل بنتيجة هدف دون رد، وقدم ميسي أفضل بطولة له مع راقصو التناجو، وانفكت العقدة التي لازمت ميسي مع منتخب الأرجنتين.