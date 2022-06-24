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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706630/عبدالغفار-التحول-الرقمي-لمنظومة-التأمين-الصحي-يساهم-في-تقديم-الخدمات-بأعلى-جودة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مساء أمس الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات المرحلة الأولى من المنظومة.

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آليات التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على تقرير تفصيلي حول نظم الميكنة بالمنشآت الصحية (مستشفيات، ووحدات ومراكز طب أسرة)، التي تعمل بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) كما اطلع على آليات التحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي يتم بالتسيق بين هيئات المنظومة الثلاث، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

حوكمة منظومة تحصيل الاشتراكات

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع سير العمل بالنظام المميكن لإدارة وتحصيل المطالبات، وحوكمة منظومة تحصيل الاشتراكات، مؤكدًا أن التحول الرقمي والميكنة، يساهم في إنشاء قواعد بيانات محدثة، تساعد المنتفعين في الحصول على الخدمات الصحية بأعلى جودة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع المنظومة الإلكترونية للربط بين منشآت تقديم الخدمات الطبية وقواعد بيانات المنتفعين وآليات تحديث تلك البيانات، إلى جانب متابعة الربط بقواعد بيانات المواليد والوفيات، علاوة على مناقشة آليات تحديث البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية.

ولفت إلى أن الوزير تابع مؤشرات رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي انطلقت بها، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بالخدمات الإلكترونية، ووضع الآليات اللازمة لتطويرها بشكل مستمر.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ونائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء أشرف شندي مدير عام التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والمهندس خالد متولي مدير مشروعات الصحة بوزارة الاتصالات، والمهندس أحمد عبدالباقي مدير مشروع التأمين الصحي بوزارة الاتصالات، والمهندس محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون