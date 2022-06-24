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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /706623/ارتفاع-تعرف-على-درجة-الحرارة-اليوم-وغدا-في-مصر

يبحث الكثير من المواطنين عن درجة الحرارة اليوم وغدا، لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم الجمعة ارتفاعًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

درجة الحرارة اليوم وغدًا في مصر

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة اليوم وغدًا على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

أوضحت هيئة الأرصاد في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتنشط الرياح مساءً، كما يسود جو غائم جزئيًا على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 37 24

- الأسكندرية 32 23

- طنطا 37 24

- دمنهور 37 24

- مرسى مطروح 30 22

- السلوم 30 22

- سيوة 38 21

- بورسعيد 33 23

- الزقازيق 37 22

- الإسماعيلية 36 23

- السويس 37 23

- رفح 33 21

- نوبيع 38 24

- كاترين 31 15

- شرم الشيخ 39 28

- الغردقة 37 28

- الفيوم 38 26

- المنيا 38 25

- أسيوط 38 25

- الأقصر 40 26

- أسوان 41 26

- الوادي الجديد 40 25

- حلايب 34 24

- شلاتين 36 25

درجة الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية 30 22

جنوب سيناء 39 27

شمال الصعيد 38 25

جنوب الصعيد 43 28