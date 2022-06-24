وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة خطط تطوير منظومة العمل المؤسسي بالوزارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:24 صباحاً - وجه وزير الخارجية، سامح شكري، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، وجاء نص الكلمة:

"نحتفل في الثالث والعشرين من شهر يونيو من كل عام بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامة بهدف تسليط الضوء على إسهامات قطاع الخدمة العامة ودوره كركيزة العمل الحكومي، وكذلك دور العاملين به في تقديم مختلف أوجه الخدمات العامة للمجتمع ودعم خطط التنمية على المستوى الوطني..ويطيب لي في هذا الصدد أن أتوجه إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء وزارة الخارجية بخالص التهنئة بهذه المناسبة، وأن أتقدم إليهم بجزيل الشكر على العمل الجاد والجهد المُقدر المبذول بما ساهم في اضطلاع وزارة الخارجية بدورها الوطني المنشود داخل وخارج مصر".

وأضاف :"ولا يفوتني في هذا المقام أن أؤكد على أهمية مواصلة العمل الدؤوب القائم على التكامل والتناغم بين جميع أعضاء وزارة الخارجية من كافة الكوادر خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات برنامج العمل الحكومي وكذا خطة عمل وزارة الخارجية، وذلك بهدف تعزيز مكانة مصر ومواصلة دورها المحوري إقليميًا ودوليًا، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الماضية، مع السعي إلى مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة استنادًا إلى رؤية مصر 2030، واتساقًا مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".

وتابع :"ونتطلع، ونحن نحتفل باليوم العالمي للخدمة العامة، إلى مواصلة خطط تطوير منظومة العمل المؤسسي بوزارة الخارجية عبر تحفيز الأداء والابتكار واستمرار رفع الكفاءة في مختلف مناحي العمل الدبلوماسي والقنصلي والإداري، بما يواكب التغيرات الجوهرية التي يشهدها قطاع الخدمة العامة على صعيديّ الحوكمة والرقمنة، وبما يتسق مع ركيزة الاستثمار في الكادر البشري كأساس للاستثمار في المستقبل، وهو الأمر الذي أولته الدولة المصرية وقيادتها السياسية كل الاهتمام والعناية الواجبة في إطار رؤية الجمهورية الجديدة..كل عام وجميع العاملين بالدولة بخير وفي أفضل حال".