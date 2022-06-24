رئيس الوزراء يهنىء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمناسبة يوم الخدمة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 11:24 صباحاً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.

وجاء نص الكلمة:

"الزميلات والزملاء..

العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أتوجه إليكم بخالص التهنئة والتقدير والتحية في اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق 23 يونيو من كل عام، تقديرا لجهودكم الكبيرة، التي تبذلونها لخدمة وطننا الغالي وخدمة المواطن المصري، الذي يستحق منا بذل كل الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة إليه.

الزميلات والزملاء..

أتحدث إليكم بعد أيام من احتفالنا بمرور 8 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وأذكر في هذا الصدد تأكيد الرئيس مرارًا على ضرورة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ولابد أن نصل بمستوى الخدمة العامة لتحقق أكبر قدر من رضاء المواطن، والتي لا سبيل لتحسينها بدون رفع كفاءة وتدريب العنصر البشري القائم على تطويرها وتقديمها، لذا أخذت الحكومة على عاتقها توجيهات فخامة الرئيس، وحولتها لخطة استراتيجية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وشهد عام 2014 ميلاد الخطة التي تعد استراتيجية حاكمة تنطلق منها كل رؤى الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة.

وإيمانا وتقديرا من الدولة المصرية والحكومة بأن العنصر البشري هو أثمن مقدرات الدولة، وأن الاستثمار في البشر هو استثمار في المستقبل، حرصنا على تضمين خطة الإصلاح الإداري، جزءا مهما يتعلق بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتصبح محاور الخطة، الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

الزميلات والزملاء بالجهاز الإداري للدولة..

ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، أوصيكم ببذل المزيد من الجهد والعطاء لكي نواصل بكم ومعكم وتحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسيرة البناء والتنمية، وأجدد التأكيد بأن الحكومة تفخر بأنكم -أبناءها المخلصين- أغلى ما تمتلك، وأقولها وبكل صدق وفخر.. حققنا الكثير والكثير لنرقى بالخدمة العامة، ولكن ما زال لدينا حلم بأن نصنع معا مستقبلا أفضل لبلدنا وشعبنا".