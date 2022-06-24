اليوم العالمى للخدمة العامة.. وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالوزارة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.





وجاء نص الكلمة:

فى اليوم العالمى للخدمة العامة نذكر بعدة أمور:

أولا: العمل شرف، فقد بين لنا ديننا الحنيف شرف العمل وأهميته، فهو سبيل الرقى والتقدم، والمتأمل فى القرآن الكريم يجد فيه دعوة صريحة للعمل الذى يتحقق به إعمار الكون وتحقيق الخير للدنيا كلها، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾ (هود: 61)، ويقول تعالى: ﴿هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾ (الملك: 15).

كما أن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالدعوة إلى العمل والجد فيه، باعتباره شرفا يحفظ للإنسان كرامته، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه" (صحيح البخارى)، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ): " ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبى الله داود كان يأكل من عمل يده"(صحيح البخارى)، ويقول صلى الله عليه وسلم): "من بات كالا من عمله بات مغفورا له" (تاريخ ابن عساكر)، وكان سيدنا عمر (رضى الله عنه) يقول:" لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقنى؛ فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة"(إحياء علوم الدين).

ثانيا: مبدأ الحق والواجب، أو الحق مقابل الواجب، وهو أحد أهم المبادئ العادلة التى تسهم فى إصلاح المجتمع، ومن ذلك حق العامل وحق العمل معا.

والقاعدة: أن من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وقد أمرنا رب العزة بالوفاء بالعقود، فقال سبحانه: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (المائدة: 1).

ثالثا: أهمية إتقان العمل، فقد حثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على إتقان العمل، فقال:"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" (مسند أبى يعلى).

رابعا: مراقبة الله فى السر والعلن، فقد حثنا ديننا الحنيف على مراقبة الله (عزو جل) فى السر والعلن قبل مراقبة الخلق، لأن الخلق إن غفلوا عن المراقبة أو المتابعة، فهناك من لا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم، حيث يقول سبحانه: ﴿الله لا إلـه إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ﴾(البقرة: 255)، ويقول (عز وجل) ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ﴾ (المجادلة: 7)، ويقول على لسان لقمان (عليه السلام) مخاطبا ولده ﴿يا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير ﴾ (لقمان: 16).

خامسا: تطوير الذات بالتعليم المستمر، فحيث يتوقف الإنسان عن تطوير ذاته يسبقه غيره، إن لم يكن قاب قوسين أو أدنى من فقد ما وصل إليه، ولا ينبغى لبرامج التأهيل أن تتوقف ما دام فى مجال العلم بقية، وما دامت الوقائع والمستجدات والمستحدثات تتابع، وهو ما فهمه علماؤنا الأوائل حين قالوا: العلم من المهد إلى اللحد، والمحبرة إلى المقبرة، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وقيمة المرء على قدر ما يجيده ويتقنه، ولم يعد بإمكان أحد أن يشق طريقه بغير العلم والوطنية والإخلاص والتفانى.

وبمناسبة هذا اليوم نقول لجميع العاملين المجدين المخلصين: أعانكم الله وقواكم، وسدد خطاكم، وزادكم توفيقا، ورزقنا وإياكم العون لخدمة وطننا والإسهام فى تقدمه وازدهاره".