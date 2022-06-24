اليوم العالمى للخدمة العامة.. تهنئة شاكر للعاملين بوزارة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التهنئة للعاملين بالوزارة، وذلك فى كلمته بمجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة.





وجاء نص كلمة وزير الكهرباء كما يلى: "فى إطار احتفالات العالم بيوم الخدمة العامة يوم 23 من شهر يونيو، أتقدم بخالص التهنئة والشكر والامتنان لكافة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها التابعة على ما يبذلونه من جهد كان من أهم ثماره ما شهدته الدولة المصرية من نقلة نوعية فى مجال تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين فى كل أنحاء الدولة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة من اعتبار مسألة الكهرباء هى مسألة أمن قومى. ولا يفوتنى أيضا أن أتقدم لكل العاملين فى الوزارات والجهات شركاء النجاح بأسمى آيات التهانى والشكر والعرفان لما بذلوه فى إطار التنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء لتحقيق ما تم إنجازه من نجاحات تصل لحد المعجزة والتى ينظر إليها العالم أجمع كقصة نجاح يتم دراستها والتأسى بها، وأدعو الله عز وجل بدوام التوفيق والسداد لما فيه صالح مصرنا الغالية".

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