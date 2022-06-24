نشاط السيسى فى أسبوع.. قمة ثلاثية بشرم الشيخ ولقاء محمد بن سلمان

جدة - نرمين السيد - الرئيس فى منتدى سان بطرسبرج: أدعو الجميع للاستفادة من الاستثمار فى مصر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمعة الماضى، عبر الفيديو كونفرانس فى الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والعشرين لمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى، تحت رعاية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى سان بطرسبرغ هو حدث اقتصادى عالمى ينظم سنويا فى روسيا منذ عام 1997، وتشارك به مصر هذا العام كضيف رئيسى، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة.

السيسى بقمة منتدى الاقتصاديات الكبرى: مصر تعمل على دعم مبادرات المناخ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر الجمعة الماضى، عبر الفيديو كونفرانس فى قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

السيسى يستقبل ملك الأردن فى شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى بمدينة شرم الشيخ، الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين بشرم الشيخ



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحد الماضى، بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه جلالة الملك البحرينى فى بلده الثانى مصر، مؤكداً سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

السيسى من شرم الشيخ: نتطلع لتعزيز التعاون بين مصر والبحرين والأردن

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قمة ثلاثية فى شرم الشيخ، الأحد الماضى، مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك الأردن.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بشقيقيه البحرينى والأردنى ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمى والشعبى.

وأكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والبحرين والأردن، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم الأشقاء، ويعزز من جهود العمل العربى المشترك، خصوصا فى ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة وزير الرى الجنوب سودانى

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، برقية عزاء ومواساة لشقيقيه الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، والسيد رياك مشار النائب الأول لجمهورية جنوب السودان، ولحكومة وشعب جنوب السودان، فى وفاة وزير الرى والموارد المائية السيد مناوا بيتر قادكوث، داعياً الله عز وجل للفقيد بالرحمة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن "قادكوث" كان إحدى قامات العمل الوطنى المخلص فى القارة الإفريقية، حيث أفنى حياته دفاعاً عن قضايا وطنه، وكان شديد الحرص على دوام التواصل والعمل المشترك مع المسؤولين المصريين لتنسيق المواقف تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ساهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الإثنين الماضى، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى عهد المملكة العربية السعودية، والذى يحل ضيفا عزيزا على وطنه الثانى مصر فى زيارة تستغرق يومين.

وذكر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات.

السيسى لمنتدى أسوان: تحديات إفريقيا تدفعنا لتعزيز التكاتف المشترك



ينشر "دوت الخليج" نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، فى الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وإلى نص الكلمة:

السيدات والسادة،

الحضور الكريم،

إنه لمن دواعى سرورى أن أرحب بكم فى الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التى تثبت يوماً بعد يوم، منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، أنها محفل إفريقى فعّال وجامع نناقش فيه سوياً مختلف التهديدات والتحديات التى تواجه القارة، ونسعى من خلاله إلى بلورة رؤى مشتركة توثق العلاقة بين السلام والتنمية المستدامة، وتعزز التعاون فيما بيننا ومع مختلف الشركاء الدوليين.



الرئيس يؤكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، مايكل ويرث، رئيس مجلس إدارة شركة شيفرون الأمريكية العالمية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسؤولى الشركة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة شيفرون فى مصر، خصوصا فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، لما للشركة من خبرات عريقة فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز عالمياً، الأمر الذى يدعم قطاع البترول فى مصر بصورة محورية ويساهم فى تعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك فى إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات.



الرئيس السيسى يشيد بتطور العلاقات خلال لقاء محمد بن سلمان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً فى بلده الثانى مصر، طالباً نقل تحياته إلى أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية.

بيان مصرى سعودى مشترك فى ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان

صدر مساء الثلاثاء الماضى، البيان الختامى المشترك بين مصر والسعودية، بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى عهد السعودية للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى.

وجاء نص البيان كالتالى:

انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة والمصير المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين. واستجابةً لدعوة من رئيس جمهورية مصر العربية، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رسمية لجمهورية مصر العربية، وكان على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة الدولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وقد اصطحبه إلى قصر الاتحادية، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية.



السيسى يودع ولى العهد السعودى فى ختام زيارته لمصر

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى، ولى العهد السعودى محمد بن سلمان فى ختام زيارته لمصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد استقبل بقصر الاتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى عهد المملكة العربية السعودية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين.

الرئيس يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات تطوير وحماية الشواطئ

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالى.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء بحرى أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ.ح محمد فكرى مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبى رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلى.