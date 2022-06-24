القوات المسلحة تنعى شيخ المجاهدين فى سيناء الشيخ حسن على خلف

جدة - نرمين السيد - نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشيخ حسن على خلف شيخ المجاهدين فى سيناء والذى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 72 عام، وكان الفقيد له دورا بطوليا فى حرب أكتوبر المجيدة والذى سيظل خالدا فى سجل التاريخ.





جاء ذلك فى بيان نشره المتحدث العسكرى على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة. وقدمت القوات المسلحة لأسرته ولأهالى سيناء بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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