«الإسكان»: إنشاء جهاز «مدينة جرجا الجديدة» لتنمية 10297 فداناً

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /706627/الإسكان-إنشاء-جهاز-مدينة-جرجا-الجديدة-لتنمية-10297-فدانا

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمي (ب) بمسمى «جهاز تنمية مدينة جرجا الجديدة»، ليتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهوري رقم (170) لسنة 2022، بتخصيص نحو 10297 فداناً لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة جرجا الجديدة"، واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز، والذي قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقي الإجراءات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

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إقامة مدينة جرجا الجديدة

وأوضح وزير الإسكان، أن الموقع المقرر لإقامة "مدينة جرجا الجديدة" يقع شرق طريق الجيزة / أسوان، ويحده الطريق الصحراوى الحر (الطريق الغربى) غرباً، ويبعد الموقع عن مدينة سوهاج الجديدة 20 كم، وعن مدينة أخميم الجديدة حوالى 35 كم، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 192 ألف فرصة عمل.

المعمور من 7 % إلى 14 %

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل فى الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة وفتح آفاق جديدة للتنمية، موضحاً أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف لمواجهة التحضر العشوائى السريع للمجتمعات الريفية فى ظهير مدن محافظة سوهاج، من خلال إقامة تجمعات حضرية مخططة، بجانب دعم التكامل مع الأنشطة السياحية والاقتصادية والعمرانية فى إقليم جنوب الصعيد.

استغلال الظهير الصحراوي لتنمية محافظة سوهاج

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن "مدينة جرجا الجديدة"، تهدف أيضاً لاستغلال الظهير الصحراوي لتنمية محافظة سوهاج، ورسم ملامح جديدة للمعمور المصري بالتكامل مع الظهير الصحراوى فى محافظات إقليم جنوب الصعيد، من خلال إعطاء دفعة قوية لمراكز النمو فى الظهير فى شكل مراكز (صناعية – لوجستية – خدمات إقليمية).