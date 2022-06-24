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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /706625/الوسط-الفني-ينتفقض-لمقتل-نيرة-أشرف-وتأجيل-الدورة-السادسة-لمهرجان-الجونة-يثير-شماتة-الجمهور-أبرز-الأحداث-الفنية-في-أسبوع

حل بالوسط الفني الأسبوع المنقضي العديد من الأحداث المأسوية والمثيرة للجدل، من تصريحات جريئة لنجوم كبار، وأحداث فجعت نجوم الفن منهم مقتل الطالبة نيرة أشرف ضحية الحب، فضلا عن شماتة الجمهور في إلغاء الدورة السادسة لـ مهرجان الجونة، ويرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرز تلك الأحداث.

الوسط الفني ينتفض لمقتل نيرة أشرف

مر الشعب المصري بحدث مأسوي منذ يومين قشعر له الأبدان وأثار الحزن في قلوب الأشخاص والذي لا زال أثاره موجود حتى الأن، اذ قام طالب بقتل زميلته أمام جامعة المنصورة طعنا بالسكين بل وحاول قطع رأسها أمام العامة دون تدخل منهم حتى لقت أنفاسها الأخيرة أمام جامعتها وأصدقائها، وذلك بعدما رفضت نيرة أشرف “ضحية المنصورة” حبه لها وتقربه منها.

هذا الحدث وصل لنجوم الوسط الفني الذين خرجوا ليعربوا عن غضبهم وخيبة أمالهم عبر حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وخرج إعلامين كبار للحديث عن تلك الواقعة عبر برامجهم التليفزيونة المختلفة، وكان أبرز تصريحات النجوم والإعلامين: “كل يوم في ارواح من النساء بتروح لمجرد رفضهم لشىء.. فكرة، مبدأ، علاقه، او حتى شخص امتى هانعرف نقول لا واحنا مش خايفين من عواقب الكلمة ؟ ربنا يرحمها ويصبر اهلها”، “ياريت يبقي في نظام تأهيل نفسي في الجامعات للطلاب، يعني لما نتيجه التنسيق تطلع قبل ما يتقبل الطالب في الكليه يتعمله evaluation نفسي من لجنه متخصصه تشوف هل هو مؤهل نفسيا انه يدرس مع الطلاب وهل له اي ميول للعنف او اي خلل في صحته النفسيه قبل ما يدخل المرحله دي”.. وغيرها من التعليقات.

تأجيل الدورة السادسة لمهرجان الجونة يثير جدلا

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل دورته السادسة نظرا لما تمر به البلاد من أزمة إقتصادية حادة، وبمجرد انتشار الخبر بين الجمهور بدأت شماتتهم معربين عن سعادتهم بالتأجيل ومتهمين المهرجان بنشر العرى والفحش، اذ كتبت ابنة الراحل جلا الشرقاوي: “ليه مبسوطة إن المهرجان إتلغى؟، علشان كان فيه مبارزة مع الله وعند و إصرار على الفحش.. مبسوطة علشان بخاف من الآية دي، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.. سورة الأنفال، بخاف كمان من الآية دى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.. سورة الروم".

وخرج نجوم يعربون عن حزنه لتأجيل هذه الدورة موجهين رسالة للشامتين، منهم الفنانة عارفة عبد الرسول الذي قالت عبر دوت الخليج: “خسارة ان مهرجان زي ده يتلغي أو يتأجل، مهرجان بيدعم صناعة السينما وفنانين من كل أنحاء العالم، وورش تدريب ودعم أفلام لشباب لسة في بداية حياتهم، ومحاضرات وندوات، وكان حاجة جميلة جدا نتشرف بيها اننا عندنا شيئ بالمستوى ده، والشمتانين الله يسهلهم دي فكرتهم ونظرتهم هما حرين المهرجان مش فساتين بس المهرجان في حاجات تانية خسارة إنها تتأجيل”.

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابة

بعد خناقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد قرار وقفه هو وعدد من زملائه مطربي المهرجانات من الغناء داخل مصر، حصل حسن شاكوش أخيرا على كارنيه النقابة وأصبح عضوا رسمي بها، الأمر الذي كان مفاجئة لعدد من الجمهور خاصة بعد هجوم حسن شاكوش وحمو بيكا المستمر على هاني شاكر، كما أحزن هذا النبأ المطرب حمو بيكا الذي قال في فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بأن كل المطربين أصبحوا أعضاء في النقابة إلا هو، مناشدا هاني شاكر بأن يكشف السبب.

عودة توفيق عبد الحميد بعد الإعتزال

كشف الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عودته للوسط الفني وجمهوره مرة أخرى بعد اعتذاره للمرة الثانية أثنا عرض مسلسله الرمضاني “يوتيرن” بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن قراره جاء بسبب أزمته الصحية التي يعاني منها، وأكد لـ دوت الخليج بأنه يستعد لمسلسل خلال الفترة المقبلة بعنوان شلة الأروانة بالتعاون مع المخرج الكبير جمال العدل، اذ بدأ الأمر بمكالمه هاتفيه بينهم وأيضا بينه وبين مؤلف العمل بشير الديك، لكن لم يتم التعاقد بشكل رسمي حتى الأن.

خناقة ياسمين صبري ومخرج مسلسل الشادر

نشبت خناقة قوية بين الفنانة ياسمين صبري والمخرج سامح عبد العزيز بسبب مسلسل “الشادر”، بعدما خرجت ياسمين صبري لتصرح بأنها اعتذرت عن تقديم المسلسل، ليخرج سامح عبد العزيز في بيان صحفي معربا عن غضبه من تصريحات الفنانة، مشيرا إلى أنه أنه هو من كان له القرار في استبدالها مشيرا إلى أنها استاء من تصريحات ياسمين صبري عن العمل، وأنه يستمر في تجهيزه الأن ولم يتوقف اذ ينشغل حاليا في البحث عن بديل لها ومن المقرر أن يعلن عن الأبطال خلال الأيام القليلة المقبلة.