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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /706624/حاكم-لوغانسك-الجيش-الأوكراني-ينسحب-من-سيفيرودونيتسك

أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايدي، يوم الجمعة، بأن القوات الأوكرانية تلقت أوامر للانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك التى تقع فى شرق أوكرانيا .

دوت الخليج

القوات الأوكرانية تتقهقر

وذكر حاكم لوغانسك عبر تلغرام :" ستضطر القوات الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك، لقد تلقت الأوامر من أجل القيام بذلك".

مضيفا أن :" لم يعد البقاء فى مواقع تتعرض للقصف بشكل مستمر منذ أشهر"، لافتا إلى أن المدينة تحولت إلى أنقاض نتيجة القصف المستمر".

كما أوضح غايدي :" لقد تم تدمير كل البني التحتية الأساسية للمدينة وما تبقى من هذه المنازل سيتم تدميرها".

ويذكر انه فى وقت سابق كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة حيث خسر 90% من قواتها المهاجمة فى معارك سيفيردونيتسك وبدأت القوات الأوكرانية تتراجع إلى مدينة ليسيتشانسك.

ويذكر أن تمثل مدينة سيفيردونيتسك هدف استراتيجي للقوات الروسية حيث أن استيلاء على هذه المنطقة تتيح لها للسيطرة على كامل منطقة دونباس والتي يسيطر عليها الانفصاليون المدعمون من قبل روسيا.

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بدأت فى 24 فبراير ومنذ بدأ العملية الروسية حققت القوات الروسية فى ميدان المعركة عديد من الأهداف وبسطت سيطرتها على عدد من المناطق التي تمثل هدف استراتيجي لروسيا مثل مدينة سيفيردونيتسك، فضلا عن حصارها موانئ الأوكرانية والتي يمثل معبر للنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم واتهمت فيها النظام الأوكراني روسيا بتسبب مجاعة عالمية وفى مقابل ذلك ردت روسيا بتوجيه اتهامات إلى الدول الأوروبية بسب العقوبات الأوروبية المفروضة ضدها. وبالتوازي مع التقدم الروسي فى ميدان المعركة فى عدة الجبهات يعمل المجتمع الدولى من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية وتم عقد سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا من اجل وقف القتال الذي اسفرعن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين وفرارهم من بلادهم نتيجة الحرب وبذل جهود من أجل التوصل إلى توافق في وجهات النظر وتمهيد الطريق بين البلدين من أجل إعلان السلام.