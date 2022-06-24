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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /706622/الأهلي-يستعيد-خدمات-ديانج-وعبد-المنعم-قبل-مواجهة-بيراميدز

بات ثنائي النادي الأهلي أليو ديانج، ومحمد عبد المنعم، جاهزاً لمواجهة فريق بيراميدز، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخته القديمة.

ويواجه المارد الأحمر، نظيره بيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل الموافق 26 من يونيو الجاري، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الدكتور أسامة مصطفى، طبيب الناشئين والمتواجد مع الفريق لحين عودة أحمد أبو عبلة من السفر، على أن اللاعبان بإمكانهما المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة، وسيكون بإمكان الجهاز الفني مشاركتهم مع الفريق في المباراة المرتقبة أمام فريق بيراميدز.

وكان قد انتهى اللاعبان، من برنامجهما التأهيلي، حيث كان يعاني عبد المنعم، من شد في العضلة الضامة، وديانج عاني من إجهاد في العضلات، ولكن الأهلي بإمكانه استعادتهما قبل مواجهة بيراميدز.

وغاب ديانج وعبد المنعم، عن الـ 3 مواجهات الأخيرة التي خاضها الفريق الأحمر سواء في الدوري أو كأس مصر في نسخته الجديدة، بسبب الإصابة التي لحقت بهم أثناء مشاؤكة عبد المنعم مع المنتخب الوطني، فيما لحقت الإصابة بـ المالي ديانج عقب عودته مباشرة من منتخب بلاده مالي.

وكان قد حقق المارد الأحمر، فوزاً قاتلاً على حساب فريق غزل الملحة، بنتيجة 2/1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء الماضي في إطار الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.