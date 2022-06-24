عاجل- نص كلمة الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة هنأ فيها جموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمناسبة اليوم العالمى للخدمة العامة، فى افتتاحية ملحق مجلة التنمية الإدارية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.





وجاء نص كلمة الرئيس كما يلى:

"أهنئ جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة.. هذا اليوم الذى يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد، وحب الأوطان؛ الذين هم أساس الخدمة العامة، فالعمل بجد واجتهاد قيمة عظمتها الأديان السماوية، ومجدتها الطبائع الإنسانية، أما حب الأوطان فهو شرف لا يحمله إلا المخلصون، الذين هم أعمدة بلادهم.

وبعد مرور ثمان سنوات على وضع خطة الإصلاح الإدارى، يمكننا أن نقف لننظر لثمار ما عملنا، لقد أنجزنا الكثير، ويتبقى لدينا الكثير أيضا، فنحن نحلم بأن يسهم الجهاز الإدارى للدولة فى مسيرة التنمية والتقدم لبلدنا بالشكل الذى يليق بنـا وبقيمنا وحضارتنا.

ولعل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو المؤذن بدخول الجهاز الإدارى للدولة فى مرحلة جديدة، تؤسس للجمهورية الجديدة التى نريدها جميعا، جمهورية تسودها قيم العدالة والحوكمة وتكافؤ الفرص، وعمادها بناء الإنسان المصرى القادر على القيام بدوره الحضارى والتنويرى إقليميا ودوليا، وبوصلتها التقدم والتنمية.

وإذ نثمن الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أجدد دعوتى لأبناء مصر الأوفياء، أحفاد الحضارة الراسخة، باستكمال مسيرة الأجداد، وبذل المزيد من السعى والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية، واستكمال مسيرة البناء والإصلاح، فالأوطان لا تبنى بالأمانى، ولكنها تبنى بأيدى أبناءها المخلصين.. حفظ الله مصر وشعبها الأبى العظيم".