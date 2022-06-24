بشرى من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس السبت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بنحو 3 درجات وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 47 و48 درجة مئوية والسواحل الشمالية بين 30 و32 درجة وجنوب البلاد ستصل إلى 43 مئوية، لافتةً إلى أن درجات الحرارة غدا ستنخفض بنحو درجتين.





وأضافت غانم فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة فى فترات النهار لأن أغلب الكتل التى تؤثر علينا ستكون غربية قادمة من الصحراء الغربية، وأخرى كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدى إلى ارتفاعات طفيفة فى نسب الرطوبة بالنهار. وتابعت: "مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات المساء سنشهد نشاطا للرياح سرعاته بين 30 و40 كم على الساعة، وهو ما يقلل شعورنا بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة وبالتالى سنشعر بالأجواء المعتدلة فى فترات المساء والليل، ومع غدا ستبدأ درجات الحرارة تنخفض بنحو 2 درجة فنعود إلى الأجواء فى فترة النهار ومعتدلة فى الليل".

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