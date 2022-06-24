انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. علي الحجار يطرح أحدث أعماله الغنائية "بطلة حكايتي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706620/بالفيديو-علي-الحجار-يطرح-أحدث-أعماله-الغنائية-بطلة-حكايتي

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية بطلة حكايتي على يوتيوب

وتعد أغنية "بطلة حكايتي" من كلمات طارق علي وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبد الله، وكان قد روج لها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة قبل طرحها بأيام.

حفلات علي الحجار

هذا ويستعد علي الحجار لإحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف بالمنارة وذلك في يوم 2 من شهر يوليو المقبل، بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عبد الشافى، ومن المقرر أن تترواح تترواح أسعار حفل علي الحجار الجديد بين 300 إلى 800 جنيه ، مقسمة إلى فئات، واتت شروط دخول الحفل على النحو الأتي: السماح بالدخول بالملابس الرسمية أو شبه الرسمية، وغير مسموح بدخول الأطفال الأقل من 12 عام، كما تم منع دخول جميع أنواع الأكلات والمشروبات والكاميرات.

إقرأ أيضا: "المجتمع تعرض لغسيل مخ ومينفعش محمد رمضان يكون دكتور فلسفة".. ملخص تصريحات مدحت العدل

وكان قد ترك علي الحجار فرصة للجمهور لاختيار أغنياتهم المفضلة التي يقدمها في الحفل، فكتب: “قولت المرة دي لازم تشاركوني باختياراتكم، اللي نفسه في أي أغنية يبعتها على الصفحة وسأرسلها للفرقة لكتابة النوتة الموسيقية ونجري عليها بروفات إن شاء الله.. هنتظركم في الحفلة يوم السبت 2 يوليو المقبل على مسرح المنارة”.

أغنيات المطرب علي الحجار

ويقدم علي الحجار خلال الحفل باقة من أروع أغنياته، وهي العروسة، الليلة ليكي، على قد ما حبينا، أنا كنت عيدك، في قلب الليل، لما الشتا يدق البيبان، مفيناش من خوف، مسالة مبدأ، في هويد الليل، الحلواني، عم بطاطا، داري العيون، انكسر، اعذريني، رمضان كريم، حرما ياسيدي، يا رب، الهلالية، زي الهوا، عارفة، الحلم في الليل الطويل، الزين والزينة، تجيش نعيش، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، عارفة، بوابة الحلواني.