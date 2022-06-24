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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706619/موعد-مباراة-الزمالك-أمام-سيراميكا-بالدوري

يستعد فريق الكرة بنادي الزمالك، لملاقاة فريق سيراميكا كليو باترا، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وتنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء القادم الماوفق 28 من يونيو الجاري.

ويدخل الزمالك متنعشاً بتحقيق فوزاً قالتلاً على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، فالأبيض قلب تأخره من هدف إلى الفوز بهدفين في الوقت القاتل من المباراة.

ويأمل الفارس الأبيض، في مواصلة تقديم العروض الطيبة في الدوري تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وتحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء لضمان استمرارايته في الاستحواذ على القمة، التي يحتلها برصيد 48 نقطة من إجمالي لعب 22 مباراة.

أمام فريق سيرامسكا تحت ثيادة أحمد سامي، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدور برصيد 26 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 6 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري:

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين على النحو التالي:

1_ الزمالك 48 نقطة

2_ بيراميدز 46 نقطة

3_ الأهلي 44 نقطة

4_ فيوتشر 39 نقطة

5_ سموحة 36 نقطة

6_ طلائع الجيش 33 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_ فاركو 30 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_ سيراميكا 26 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة

12_ الاتحاد السكندري 22 نقطة

13_ المصري 23 نقطة

14_الجونة 21 نقطة

15_ الإسماعيلي 19 نقطة

16_ المقاولون العرب 19 نقطة

17_ مصر المقاصة 14 نقطة

18_ ايسترن كامباني 13 نقطة.