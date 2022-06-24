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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706618/قتلى-وجرحي-جراء-تحطم-طائرة-عسكرية-روسية-فيديو

أفادت وكالة "إيتار تاس" للأنباء بمقتل 4 أشخاص وأصابة 5 آخرون إثر تحطم طائرة شحن عسكرية فى منطقة رازيان التي تقع على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.

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مصرع 5 وإصابة آخرون

ووفق ما جاء فى بيان الصادرعن خلية الأزمة التي شكلها حاكم منطقة رازيان ذكر بأنه :" تفيد المعلومات الأولية أن 4 اشخاص لقي مصرعهم جراء حادث تحطم طائرة فى منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع فى مدينة رايازان". حسب وكالة فرانس برس.

وأضاف البيان أن هذا الحادث اسفر ايضا عن إصابة 5 أخرون وتم نقلهم إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج، ولفت البيان إلى أن حالات المصابين متفاوتة إلا أن وضعهم بشكل عام مستقر.

هبوط اضطراري بسبب عطل

كما أفادت وكالة الانباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية فى بيان له أن :" خلال رحلة تدريب فى طائرة من دون حمولة قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تم تحديده فى المحرك والتي أدت إلى تدمير المحطة بشكل جزئي عندما لامست الأرض".

ويشار إلى أن الطائرة التي تحطمت هي طائرة شحن عسكرية من طراز "ايليوشين اي ال-96" وتم تصنيعها فى الاتحاد السوفيتي فى نهاية ستينيات القرن الماضي.

كما ذكرت وكالة "ايتار تاس" بأن الطائرة تحطمت فى حقل قريب من مبان سكنية قرب طريق سريع مما اسفر عن اشتعال الحريق وتم بعد ذلك السيطرة عليه.

ونقلا عن وكالة "ريا نوفوستي" قال شاهد عيان أن الحادث وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا.