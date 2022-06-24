بحضور وزير الأوقاف..أشرف رشاد يشارك في افتتاح مركز الدعوة الالكترونية بقنا..اليوم

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706615/بحضور-وزير-الأوقافأشرف-رشاد-يشارك-في-افتتاح-مركز-الدعوة-الالكترونية-بقنااليوم

يشارك المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودي المحافظ، في افتتاح مركز الدعوة الإلكترونية بقنا.

دوت الخليج

اشرف رشاد يشارك وزير الاوقاف في افتتاح مركز الدعوة الالكترونية بقنا

كما يشارك ممثل الأغلبية بمجلس النواب، في لقاء الوزير مع قيادات الدعوة عقب صلاة الجمعة التي سيؤدونها بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، في ندوة تثقيفية بعنوان "دور الشباب فى بناء الأوطان".

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف غدًا الجمعة (22 مسجدًا) بمحافظة قنا؛ منها مسجدًا واحدًا جديدًا، و(21 مسجدًا) صيانة وترميمًا.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، نعت شهيد الواجب الوطني العقيد "محمد جمال نصار" وكيل فرع البحث الجنائى بمركز أبوتشت أثناء تنفيذ حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بمركز أبوتشت.

وأعرب الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، المحاسب هشام قدوس عن خالص تعازي الحزب قيادات ونواب وأعضاء لأسرة الشهيد داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانبه قال أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا عمرو طارق السباعي أن رجال الشرطة والجيش هما صمام أمان لكل أطياف الشعب ويضحون بأرواحهم من أجل أن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان مؤكدا علي قدرتهم في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء تمام علي البؤر الإجرامية والضرب بيدا من حديد لكل من يحاول المساس بأمن مصر.