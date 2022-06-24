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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706614/29-يونيو-توقيع-ومناقشة-كتاب-وصايا-وحيد-حامد-بمكتبة-مصر-العامة

يستعد الكاتب شريف عارف للقيام حفل توقيع ومناقشة لـ كتاب وصايا وحيد حامد، وذلك في يوم الأربع 29 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءا في مكتبة مصر العامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل توقيع ومناقشة كتاب وصايا وحيد حامد

ويكشف كتاب وصايا وحيد حامد أسرار غامضة في حياة الكاتب الراحل، وتفاصيل جديدة وشيقه في حياته الشخصية لم تعرض سابقا، فضلا عن وصايا لم يكن ليعرف بها أحد، وصدر الكتاب عن دار كنوز للنشر والتوزيع.

ومن المقرر أن يرصد في الكتاب أيضا انفرادا بحوارت أجراها الكاتب وحيد حامد مسجلة صوتيا في أخر 10 سنوات له، والتي يكشف من خلالها الكثير والكثير عن حياته.

شريف عارف يشيد بـ وحيد حامد

وكان قد أشاد شريف عارف بالراحل وحيد حامد، فقال: وحيد حامد من الشخصيات التى تتوقف أمامها طويلًا كراصد لمجتمعه من زاوية مختلفة دائمًا. فهو بمثابة رمومترمجتمع المصرى، الدارس لتفاصيله وآلامه وأفراحه.. المدرك لوقت غليانه أواستقراره النسبى. فالصدفة وحدها هي التي ألقت بي في طريقه، وجاءت به ليعيد ترتيب أفكاري، وربما نظرتي إلى الأشياء. وهذا الكتاب في ظاهره، هو ثرثرة خاصة بيني وبين الاستاذ رحمه الله كنه في الباطن مجموعة كبيرة من الوصايا.. تصلح لكل زمان.. ومكان.

وحيد حامد في الإختيار 3

جدير بالذكر أنه قدم صناع مسلسل “الاختيار 3” لفتة إنسانية للكتاب الراحل وحيد حامد، من خلال إهداء تم عرضه ضمن تتر المسلسل مصمم خصيصا للراحل وحيد حامد تقديرا لـ مجهوده الفني العظيم الذي قدمه طوال مسيرته، وأعربه نجله عن سعادته بهذا الإهداء، فقال: "تأثرت بإهداء أسرة مسلسل الاختيار 3 عملهم الوطني الكبير لروح والدي، مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة يمثل عملًا وطنيًا كبيرًا يكشف حقيقة الأحداث في مصر خلال حكم جماعة الإخوان".

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يذكر أن مسلسل الإحتيار 3 حقق نجاحا ساحقا في رمضان 2022، وذلك بعد رصد تسجيلات مسربة حقيقية وواقعية عن جماعة الإخوان الإرهابية ودار المسلسل في حلقات كل حلقة تكشف فضيحة جديدة من فضائح جماعة الإخوان.