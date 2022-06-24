موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسختها القديمة.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل الموافق 26 من يونيو الجاري، ويسعى الفريقان خلال هذه المواجهة للعبور إلى دور نصف النهائي، لضرب موعداً مع فريق بتروجيت.

وتُذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورتس في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

ويسعى المارد الأحمر ، لتجاوز عقبة الفريق السماوي ، والعبور للدور قبل النهائي، حيث يلتقي مع بتروجيت في حال تخطي بيراميد

. أما فريق بيراميدز ، يدخل لقاء الاحد آملاً في تحقيق الفوز والوصول لدور نصف النهائي، وكذلك للثأر من هزيمته في الدور الأول أمام الأهلي بثلاثية مقابل لا شئ. وتشهد دوما لقاءات الفريقين، متعة وإثارة من نوع خاص ، لذا يترقب الجمهور موعد هذا اللقاء.

على الجانب الآخر ، يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة ، جمعهما من الفوز في 13 مباراة ، وتعادل في 5 مواجهات ، وخسر لقاء وحيد أمام فريق المصري البورسعيدي ، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة .

أما بيراميدز، فا يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب ، برصيد 46 نقطة ، مع زيادة في عدد المباريات التي خاضها عن الأهلي.