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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706612/وزير-ألماني-يحذر-من-إغلاق-صناعات-بسبب-نقص-الغاز-الروسي

حذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هايبك، من أن بلاده قد تعانى نقص فى احتياجاتها من الغاز فى حال استمر انخفاض الإمدادات الروسية من الغاز.

دوت الخليج

إغلاق صناعات بسبب الغاز الروسي

وأضاف انه من المؤكد أن:" بلاده ستتخذ خطوات بغلق بعض الصناعات فى حال لم يكن هناك ما يكفي من الغاز فى الشتاء".

كما أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية نقلا عن وزير الاقتصاد الألماني قوله بأنه:" أحتمال أن يتم تقديم مزيد من الإعانات للشركات والأشخاص المتضررين من نقص الغاز".

الغاز سلعة نادرة

ويذكر أن وزير الأقتصاد الألماني قد صرح أمس بأن بلاده رفعت مستوي التأهب بشأن الغاز وذلك بعض تخفيض روسيا الإمدادن مضيفا خلال تصريحاته بأن:" الغاز أصبح سلعة نادرة الآن فى ألمانيا ".

كما أعلنت السلطات الألمانية فى وقت سابق أنها ستتخذ اجراءات طارئة منه أجل تأمين إمداداتها من الغاز لمواجهة انخفاض الأمدادات الروسية من الغاز، ولاسيما بعد أن اتخذت شركة غازبروم الروسية قرار بخفض تدفق الغاز عبر خط "نوردستريم 1" عبر بحر البلطيق خلال الآونة الأخيرة.

12 دولة فى الاتحاد تضرروا بسبب نقص الغاز

وفى وقت سابق كان مسؤول أوروبي قد أعلن أن 12 دولة من الاتحاد الأوروبي تضرروا أثر قطع إمدادات الغاز الروسي ويذكر أن أيطاليا من الدول التي تبلغ عن مزيد من النقص فى إمدادات الغاز الروسي الذي يصل إليها.