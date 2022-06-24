انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل حلول عيد الأضحي ....ارتفاع الكتكوت لـ "13"جنيه تعرف علي أسعار الدواجن بأسواق الدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706611/قبل-حلول-عيد-الأضحي-ارتفاع-الكتكوت-لـ-13جنيه-تعرف-علي-أسعار-الدواجن-بأسواق-الدقهلية

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية للمستهلك وداخل المزارع على مستوي محافظات الجمهورية سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء "33 "جنيها للكيلو داخل المزارع، وتصل إلى المستهلك في محلات الدواجن في أغلب المناطق بسعر "35" إلى" 37 "جنيها. كما سجلت كرتونة البيض الأبيض سعرا يتراوح ما بين 47 و47.50 جنيه تصل إلى المستهلك بسعر 51 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر من 55 إلى 57 وتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. يترواح سعر الكتكوت الأبيض في محافظة الدقهلية ما بين 10.50 إلى 13.50 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 6 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 4 جنيهات. وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% في أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له. وأوضح أن الرقم الأساسي القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا بلغ 2.4% في أبريل الماضي، مقابل 0.7% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريًا بلغ 3.1% في مارس 2022. فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.9% لشهر أبريل الماضي، مقابل 4.4% للشهر نفسه من العام السابق.