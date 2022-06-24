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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /706616/أماكن-القوافل-الطبية-بوزارة-الصحة-اليوم-الجمعة

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة،، قافلتين طبيتين؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تستهدف تقديم الخدمات العلاجية للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

وينشر موقع دوت الخليج أماكن القوافل الطبية، للكشف والعلاج المجاني للمواطنين، والتخصصات المتاحة بها.

القوافل الطبية لوزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تقديم خدماتها العلاجية للمواطنين في محافظتين هم: «الجيزة - الغربية»، على مدار يومي 24 و25 يونيو، للكشف والعلاج المجاني تحت شعار «100 مليون صحة»، مع أخذ كافة الاحتياطات والاحترازات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

التخصصات الطبية بالقوافل الطبية

وتضم القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة، عدة تخصصات طبية تغطي كافة المجالات؛ للكشف والعلاج المجاني للمواطنين في التخصصات التالية: «نساء ولادة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل - خدمات تنظيم الأسرة».

أماكن القوافل الطبية بالمحافظات

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية ستتواجد بالمناطق التالية:

1- وردان حي منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

2- ميت يزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية.

53 ألف مستفيد بالخدمات الطبية في 14 محافظة

أوضحت مؤسسة «حياة كريمة»، أن إجمالي أعداد المستفيدين من القوافل الطبية، بلغ 53203 مواطن، في ١٤محافظة من محافظات الجمهورية وهم: (القاهرة- الجيزة - الإسكندرية- المنيا – الغربية -المنوفية - الوادي الجديد- بورسعيد – الإسماعيلية -السويس – الشرقية - مطروح -البحر الأحمر – البحيرة).

كما قام القطاع الطبي بتحويل 1072 حالة من المواطنين إلى مستشفيات الجامعات لتلقي العلاج اللازم، في محافظات (الجيزة -الشرقية – المنوفية – الغربية - الوادي الجديد)، وذلك خلال الفترة من من شهر فبراير وحتى شهر مايو من العام الحالي ٢٠٢٢.