بوابات العاصمة الإدارية الجديدة «تحفة معمارية» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحظى مشروع العاصمة الإدارية باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث يعد أحد أهم مشروعات الجمهورية الجديدة.

ويباشر عدد من الوزراء أعمالهم حاليا من العاصمة الإدارية الجديدة، فيما يعقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى من داخلها، بين الحين والآخر، فى الوقت الذى تم نقل عدد من الموظفين التابعين للجهاز الإدارى للدولة هناك.

وحظى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بإشادات عالمية واسعة، أبرزها ما جاء على لسان بنيديكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك"، والذى أكد خلال كلمته فى جلسة الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر لم تفشل فى ترك آثار رائعة للتاريخ، واليوم العاصمة الإدارية تشهد كتابة تاريخ جديد للإنسانية، وظهرت العاصمة الإدارية كمعجزة فى الصحراء فى أقل من 7 أعوام.