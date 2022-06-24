توجيهات الرئيس باستكمال مشروعات حماية الشواطئ تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ فى مدن الساحل الشمالى، خصوصا الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية، وصون الاستثمارات بها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء بحرى أ. ح. أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحرى أ. ح. محمد فكرى، مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة، استشارى الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبى، رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلى، رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالى، وتم استعراض المشروعات الحالية القائمة بالفعل، وتلك المستقبلية بواسطة شركات القطاع الخاص، فى إطار التطوير والتنمية وحماية الشواطئ امتدادا من منطقة أبوقير حتى عمق الساحل الشمالى الغربى، بهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة بمختلف مكوناتها، خاصة الطبيعة المتميزة والفريدة للسواحل المصرية على البحر المتوسط.

وأبرزت صحيفة الأخبار تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا للتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، أن هناك متابعة دورية لضمان الجاهزية التامة لاستقبال الضيوف المشاركين.

وأوضحت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، حيث تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة على المتابعة الدورية لكافة جوانب الإعداد لهذا المؤتمر الدولى المهم، فيما يخص التنظيم، وكذا أعمال تطوير البنية الأساسية فى مدينة شرم الشيخ، بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين فى الحدث.

وتناولت الصحيفة عرض وزير الخارجية -خلال الاجتماع- أهم نتائج مشاركته فى الدورة السادسة والخمسين لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تم على هامشها التوقيع على اتفاقية استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر المناخ.

واستعرض وزير الخارجية نتائج المباحثات التى أجراها مع عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المعنية بعمل المناخ الـدولى، وممثلى المجموعات الجغرافية والدول الأطراف بالاتفاقية الإطارية، فضلا عن ممثلى دوائر المجتمع المدنى المعتمدين لدى الاتفاقية.

وأضافت الصحيفة أن وزيرة البيئة أشارت -خلال الاجتماع- إلى إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر فى نهاية مايو 2022، إلى جانب العمل على توفير 260 حافلة تعمل بالغاز والكهرباء، والمـجـهـزة بمـا يـلائـم ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجهيز جراجات لهذه الأتوبيسات، ومحطات لشحنها بالكهرباء، بالإضافة إلى تحديد أماكن ارتكاز الفرق الطبية المتحركة لتكون جاهزة لحالات الطوارئ، مع تخصيص غرفة إدارة أزمات مجهزة طوال فترة المؤتمر لمتابعة كافة الجوانب أولا بأول، مع التنسيق مع وزارتى السياحة والطيران فيما يخصص عدة جوانب مرتبطة بالمشاركين.

كما عرض الدكتور محمود محيى الدين، أبرز ملامح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية فى محافظات مصر، والتى من المقترح طرحها خلال المؤتمر، كمبادرة وطنية تؤكد دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، فى إطار استراتيجية رؤية مصر 2030، واستعداد لاسـتـضـافـة ورئـاسـة قـمـة المـنـاخ مصر COP27.

هذا ونقلت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية مناقشة تغير المناخ والسلام والاستدامة فى هذا الوقت الحرج للعالم وما يواجهه من تحديات صحية وسياسية واقتصادية وبيئية، فلم يكن أحد يتوقع عند إعلان اتفاقيات ريو الثلاث ومنها اتفاقية تغير المناخ فى 1992 أن يأتى اليوم الذى نناقش فيه تأثير تغير المناخ على الصراعات وعمليات النزوح والتهديدات الأمنية، فقد أظهرت نتائج تقرير الهيئة الحاكمة للمناخ IPCC أن 20 مليون نسمة نزحت داخليا منذ عام 2008 جراء آثار تغير المناخ، وفى بعض المناطق بقارتى إفريقيا وآسيا شهدت ظواهر بيئية حادة كالفيضانات والجفاف والأعاصير خلال العشر سنوات الأخيرة بزيادة 15 ضعفا.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة قالت - خلال مشاركتها فى جلسة تعزيز العلاقة الترابطية بين التكيف وبناء السلام.. ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثير المناخى - إن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ 27 COP كمؤتمر للتنفيذ تفكر فى أكثر من مدخل سياسى للتعامل مع قضية الرابطة بين المناخ والسلام والاستدامة، فأجندة المؤتمر ستركز على عدد من القضايا المرتبطة بشكل وآخر بقضية الأمن، فمثلا الوصول للطاقة والانتقال العادل لها فى قارة إفريقيا يرتبط مباشرة بتحقيق الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الجمهورية) أن مصر أعربت أمس عـن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التى شهدتها عدة مناطق فى جمهورية مالى الشقيقة مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تقدمت حكومة وشعبا - فى بيان لوزارة الخارجية ـ بخالص التعازى وصـادق المواساة لجمهورية مالى الشقيقة وأسر الضحايا متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين، وأكدت وقوفها جنبا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالى فى هذا المصاب الأليم وتضامنها مع مالى فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وتحت عنوان "الأحد.. بدء امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة"، أبرزت صحيفة "الشروق" أنه تنطلق الأحد المقبل؛ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية المضافة للمجموع الكلى، بعد الانتهاء من امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، وذكرت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسليم الطلاب كتيبات المفاهيم مع ورقة الأسئلة والبابل شيت، ليكون بديلا عن الكتاب المدرسى، على أن يقوم الطالب بتسليم مجلد المفاهيم بعد انتهاء كل امتحان مع كراسة الأسئلة والبابل شيت.

وذكرت الصحيفة أن الـوزارة شددت عـلـى المـديـريـات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميا، وذلك لأنـه ليـس مـسـمـوحـا للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، ليتم استخدامه فى السنوات المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فى الوزارة، قوله إنه تم الالتزام بمـواصـفـات الـورقـة الامتحانية أثناء وضع الأسئلة مع الالتزام بالمنهج المقرر، لافتا إلى أن الأسئلة ستكون مناسبة لوقت الامتحان؛ وأيضا لمستوى وقدرات الطلاب بما يتناسب مع التقييم الجديد، مع وجود نسبة من الأسئلة لقياس المستويات العليا من التفكير.

وأضـاف المـصـدر، أنه صدرت تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية «موبايل - سماعات» تساعد على الغش، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء الدخول وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية، والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وأشار المصدر إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة جاهزة لمتابعة أعمال الامتحانات بدءا من توزيع ورق الأسئلة والـبـابـل شـيـت عـلـى الـلـجـان؛ حتى انتهاء الامتحـان وعـودة ورق الإجابة لمركز التصحيح، مع متابعة صفحات الغش الإلكترونى على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم ربط غرفة العمليات بـالـوزارة بـغـرف الـعـمـلـيـات الـفـرعيـة بالمديريات والإدارات التعليمية، محذرا الطلاب من التعامل مع صفحات الغش الإلكترونى لأنه سيتم كشف هويته حتى لو تم إخفاء كود الطالب الموجود على الورق.

وركزت الصحيفة على توجيـه الـدكـتـور رضا حجازی، نائب الوزير لشئون المعلمين، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، بضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجـابـة (الـبـابـل شـيـت) وكراسة الأسئلـة بـالـقـلـم الجـاف والـتـأكـد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات.

اقتصاديا وتحت عنوان "ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء لـ2.558 مليار دولار خلال 4 شهور.. الإمارات أكبر المستوردين بقيمة 456 مليون دولار"، أبرزت صحيفة "المصرى اليوم" أن صادرات مصر من مواد الـبـنـاء والحـراريـات والـصـنـاعـات المعدنية ارتفعت بنسبة 36% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022، لتسجل 2.558 مليار دولار، فى مقابل 1.883 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2021.

وذكرت الصحيفة أن التقرير الشهرى الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أمس، أوضح استحواذ 10 دول على 5. 65% من إجمالى صادرات قـطـاع مـواد البناء والصناعات المعدنية بقيمة 1.677 مليار دولار، فى مقابل 1.035 مليار دولار، بنمو 62%، وأظهر التقرير أن الإمارات تعد أكبر مستوردى مواد البناء من مصر خلال أول 4 أشهر من العام الجارى بقيمة 456 مليون دولار، فى مقابل 119 مليون دولار فى الفترة نفسها مـن الـعـام المــاضـى، بنمو 283%، لتستحوذ على 17.8% من إجمالى صادرات القطاع، واحتلت كندا المركز الثانى بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 294 مليون دولار، فى مقابل 142 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، بارتفاع 107% لتستحوذ على 11.5%، وجاءت إيطاليا فى المركز الثالث بالقائمة، رغم تراجع قيمة صادرات مصر من مواد البناء إليها، لتبلغ 249 مليون دولار، فى مقابل 271 مليون دولار، بانخفاض ۸%.

وأضافت الصحيفة أن صـادرات مـواد الـبـنـاء المصرية إلى غانا، قفزت خلال الفترة من «يناير- إبريل 2022»، بنسبة 311% لتسجل 51 مليون دولار، فى مقابل 12مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وارتفعت صـادرات مـواد البناء المصرية إلى السعودية بنسبة 113% لتبلغ 211 مليون دولار، فى مقابل 99 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28% لتبلغ 76 مليون دولار، فى مقابل 59 مليون دولار، وإلى الجزائر بنحو 27% لتسجل 49 مليون دولار، فى مقابل 38 مليون دولار، وزادت صادرات مصر من مواد البناء إلى إسبانيا بنسبة 15% خلال أول 4 أشهر من 2022 لتبلغ 135 مليون دولار، فى مقابل 117 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 10% لتسجل 85 مليون دولار فى مقابل 94 مليون دولار.

ورياضيا وتحت عنوان "طوارئ فى الأهلى من أجل عبور بيراميدز"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجهاز الفنى والإدارى بالأهلى رفع حالة الطوارئ القصوى قبل ساعات من مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء بعد غد فى دور الــ8 من النسخة القديمة لمسابقة كأس مصر، ورفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وضع حجج مبكرا رغم الظروف الصعبة والقاسية التى يمر بها الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالحفيظ عقد جلسة عقب مباراة غزل المحلة مباشرة مع لاعبيه تحدث فيها، عن أن قدرهم هو اللعب بتلك الطريقة المضغوطة للعام الثالث على التوالى.

وقال عبد الحفيظ -فى حديثه للاعبيه- "أعرف جيدا الغيابات والإصابات لكننا نلعب للأهلى، والذى فى أحلك الظروف تطلب منه جماهيره الفوز ولا تقبل بغيره.. أثق فى أى 11 لاعبا يخوضون المبارة وقدرتهم على الفوز".

وأبرزت الصحيفة أن سامى قمصان القائم بأعمال المدير الفنى حرص على الإشادة بلاعبيه بعد الفوز الصعب على غزل المحلة 2-1 فى مسابقة الدورى.

وقال قمصان، إن الفوز مقارنة بالظروف التى يمر بها الفريق يعتبر شيئا جيدا، ونستعد لمباراة بيراميدز فى غياب أكثر من 8 لاعبين أساسيين، وهم عمار حمدى وأكرم توفيق ولويس ميكسيونى وحمدى فتحى وعلى معلول وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وأيمن أشرف، بجانب عدم وضوح الرؤية لمحمد عبدالمنعم الذى لم يخض أى تدريب حتى الآن مع الفريق، وكذلك أليو ديانج الذى سيبدأ التدريبات بداية من اليوم.

وأوضح: "لن نسوق مبررات ولكن تلك المواقف مروا بها كثيرا فى الأهلى، واللاعبون قادرون على قبول التحدى ومواجهة بيراميدز أحد أقوى الفرق حاليا"، مشيرا إلى أنه من أبناء الأهلى ولا ينظر كثيرا للمدير الفنى الذى سيأتى خلال أيام، فلو عمل يوما واحدا ثم رحل هو شرف له.