رئيس بعثة الحج المصرية: وصول أول أفواج القرعة للمدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - وأوضح اللواء الأحمدى، فى تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأراضى المقدسة، أن الفوج الأول يضم حجاج محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، بإجمالى 1100 حاج ، مشيرا إلى أنه سيتم تسكينهم بأحد الفنادق المتميزة التى تعاقدت عليها البعثة ، والكائنة بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوى الشريف.

وأشار إلى استمرار الجسر الجوى بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة ، لنقل باقى حجاج البعثة إلى المدينة المنورة ؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.

ومن جانبهم، قام مسئولو بعثة حج القرعة، بمراجعة إجراءات تسكين حجاج البعثة بمقار إقامتهم قبل وصول الفوج الأول اليوم للتأكد من جاهزيتهما وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

وكان اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية ، قد أعلن أمس الخميس ، رفع درجات الاستعداد فى صفوف ضباط بعثة القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج ؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر.