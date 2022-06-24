إخلاء 9 عقارات ذات خطورة داهمة بمحيط الجبخانة بمصر القديمة

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال إخلاء وإزالة العقارات بمنطقة الجبخانة استكمالا لأعمال إزالات العقارات ذات الخطورة الداهمة بنطاق المنطقة الجنوبية؛ حفاظا على أرواح المواطنين.





وصرحت جيهان عبد المنعم، بأن الأعمال تجرى على قدم وساق لسرعة انتهاء الإخلاء والإزالة والتسكين للقاطنين بالعقارات، التى تتم إزالتها، وذلك باشتراك كافة الجهات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنيه بحى مصر القديمة.

وقالت إن جهود اليوم أسفرت عن إخلاء 4 عقارات، حيث تمت إزالة جزئية لـ3 عقارات وإزالة كلية لعقار بإجمالى 27 أسرة، ليكون إجمالى ما تم إخلاؤه منذ بدء أعمال الإزالة 9 عقارات من إجمالى 41 عقارا، وهدم كلى لـ3 عقارات بـ61 أسرة من إجمالى 311 أسرة مقرر إخلاؤهم خلال الفترة القادمة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه جارى تسكين جميع الأسر المستحقة بالتوازى مع عمليات الإخلاء ونقلهم إلى مدينة المحروسة بدائرة قسم السلام ثانى، مع استمرار أعمال المتابعة تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة، وتذليل كافة الصعوبات التى قد تواجه الأعمال وذلك ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق غير الآمنة والخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان.

ويضم مشروع "المحروسة 1 و2" والذى يقع فى منطقة النهضة التابعة لمدينة السلام شرقى القاهرة، 4913 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مستشفى ومجمع مدارس وحدائق ومراكز تجارية وثقافية، ودور للعبادة، وكذلك دور لرعاية الأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة للورش والحرفيين، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة فى إطار توفير حياة كريمة وبهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المقيمين وحمايتهم.