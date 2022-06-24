محافظ الدقهلية: إحياء قصور الثقافة من أهم المشروعات التى تهتم بها الدولة

جدة - نرمين السيد - وثمن دور اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب لما تقدمه من مشروعات ومبادرات تستهدف توفير خدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الخميس، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور نائب المحافظ الدكتور هيثم الشيخ، فى إطار زيارة للمحافظة لتدشين مبادرة إحياء قصور الثقافة ضمن مشروع العدالة الثقافية الذى أطلقته اللجنة التنسيقية تماشيا مع استراتيجيتها.

وضم الوفد النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، وأعضاء اللجنة أحمد سعيد منوفى، وعلى هلال، وآدم الطوخى، وسميرة الشريف، ومنى أبو طالب، ونوره عبد الستار.

من جانبهم، أكد وفد شباب التنسيقية أن الدقهلية أنجبت لمصر العديد من الأعلام فى شتى المجالات الفنية والأدبية والدينية والسياسية والعلمية وأصبحت عاصمة مصر الطبية، مقدما الشكر والتقدير إلى المحافظ الدكتور أيمن مختار، ونائب المحافظ، على حفاوة الاستقبال والترحيب وتقديم أوجه الدعم لإنجاح المبادرة.

وتفقد الوفد، خلال الزيارة، الديوان العام للمحافظة بعد عملية التطوير الشامل التى خضع لها، أبرزها إنشاء مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، كما تفقد قصر ثقافة المنصورة؛ حيث استقبله الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واطلع على أنشطة قصور الثقافة على مستوى المحافظة، وشاهد عددا من العروض الفنية.

يذكر أن مبادرة إحياء قصور الثقافة التى أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهدف إلى تعزيز دور قصور الثقافة فى نشر الثقافة وتوسيع قاعدة المشاركة ترسيخا لحرية الإبداع وإطلاق العنان لطاقات الفئات الناشئة.

وفى سياق آخر، أكد محافظ الدقهلية أن اختيار أكفأ وأفضل العناصر يأتى وفقا للأسس والقواعد والشروط التى تتطلبها كل وظيفة قيادية من الوظائف المذكورة ووفقا للقانون.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم الخميس، اللجنة الدائمة للقيادات بالمحافظة لاختيار مديرى العموم لعدد من الإدارات العامة بقطاعات الزراعة والطب البيطرى.

وضمت اللجنة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، والدكتور السيد حسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، والمهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة، وأساتذة من كليتى الهندسة والتجارة بجامعة المنصورة.

وتم إجراء المقابلات والاختبارات لـ6 من المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بمديرية الزراعة بالدقهلية واختبارات ومقابلات لـ8 من المتقدمين على وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى.