انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم العالي:مليار جنيه تكلفة الجامعة التكنولوجية الواحدة..ونهدف إنشاء 25 جامعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706602/وزير-التعليم-العاليمليار-جنيه-تكلفة-الجامعة-التكنولوجية-الواحدةونهدف-إنشاء-25-جامعة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أن الجامعات التكنولوجية تفرز طلبة قادرين على التعامل مع احتياجات وتحديات سوق العمل الحالي، خاصة أنها تعتمد على أساليب علمية حديثة، وعلى الطراز العهالمي، مشيرًا إلى أن الجامعة الواحدة تكلف الدولة حوالي مليار جنيه.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تعمل على إنشاء 10 جامعات تكنولوجية في الوقت الحالي، كما تستهدف الوصول إلى 25 جامعة على مستوى الجمهورية.

وواصل وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن الجامعات التكنولوجية تساعد في خلق فرص عمل للطالب خلال دراسته، وبعد التخرج أيضا لأنها تضعه في ضغوط سوق العمل، موضحا أن مصر للمرة الأولى لديها خطة مستقبلية للتعليم حتى عام 2050.

وزير التعليم العالي: للمرة الأولى لدينا خطة للتعليم حتى 2050

وأوضح أن مصر للمرة الأولى يكون لديها جامعات ومؤسسات تعليمية لديها القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، مشيرًا إلى أن تكلفة جامعة الجلالة الأهلية وصلت لـ 12 مليار جنيه، بينما جامعة الملك سلمان وصلت إلى 15 مليار جنيه.

وتابع أن مصر في إطار الاهتمام الكبير بمجال التعليم، نجحت في إنشاء جامعة أهلية جديدة في مدينة الطور في سيناء، موضحا أن الجامعات الأهلية تختلف بشكل كبير عن الجامعات الأهلية، حيث إن الأخيرة لا تستهدف الربح منها مثل الجامعات الخاصة، والطالب يتحمل حوالي 40% فقط من إجمالي تكلفة دراسته فيها.

واستطرد، أن هناك دراسة في الوقت الحالي من أجل إتاحة عدد من الأراضي بالمدن الجديدة للاستثمار في مجالي التعليم والبحث العلمي، وهذا ما يوضح الاهتمام الكبير من القيادة السياسية والدولة المصرية بهذا المجال، إلى جانب العمل على تحطيم القيود أمام المستثمرين في كافة المجالات.

وكشف عن أن عدد الأبحاث العلمية في مصر وصل إلى 33 ألف بحث علمي سنويا بعدما كان العدد 15 ألف بحث في الفترة من 2014 وحتى 2018، موضحا أن مصر تمتلك 23 دولة مصنفة عالميا وأصبحت تستقبل الكثير من الطلبة الوافدين من الخارج.