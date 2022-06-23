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ميرا أيمن تحصد ذهبيتين وقضية في فاعليات بطولة الجمهورية للجمباز تحت 10 سنوات

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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706601/ميرا-أيمن-تحصد-ذهبيتين-وقضية-في-فاعليات-بطولة-الجمهورية-للجمباز-تحت-10-سنوات

حصدت اللاعبة ميرا أيمن حنا علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية ضمن فاعليات بطولة الجمهورية للجمباز الفني آنسات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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