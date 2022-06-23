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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706601/ميرا-أيمن-تحصد-ذهبيتين-وقضية-في-فاعليات-بطولة-الجمهورية-للجمباز-تحت-10-سنوات

حصدت اللاعبة ميرا أيمن حنا علي ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية ضمن فاعليات بطولة الجمهورية للجمباز الفني آنسات.

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