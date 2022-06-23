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القاهرة في الخميس 23 يونيو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /706600/المجتمع-تعرض-لغسيل-مخ-ومينفعش-محمد-رمضان-يكون-دكتور-فلسفة-ملخص-تصريحات-مدحت-العدل

حل السيناريست مدحت العدل اليوم الخميس، ضيف برنامج الستات الذي يعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية ودافع خلال لقائه عن الفنان محمد رمضان ومحمد صلاح لاعب منتخب مصر.

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات مدحت العدل

تصريحات مدحت العدل

أعرب الدكتور مدحت العدل، عن استيائه من النظرة للمرأة وربطها بالحجاب وقال إن الدين الإسلامي أكبر من أنه يقول إن المرأة ترتدي الحجاب أو تخلعه، معلقًا: “الناس اللي بتنادي بالحجاب سايبين أفلام المهرجانات وبيجروا ورا فساتين النجمات، أي مهرجان محتواه أفلام، فإذا كانت هي دي وجهة النظر الدونية للمرأة”.

وتابع: “فهو تحويل للدين الإسلامي اللي هو دعوة للخير والحق والجمال.. ولا أقول فتاوي ولا أقدر أقول حرام أو حلال، الرسول أعظم من أنه يكون طبيب يعالج أو أنه يقول الست تلبس وما تلبسش الرسول ساوى بين الناس”.

وأضاف: “وجعل العبيد أول ناس تؤمن به، والدين أكبر من أنه يقول الست تلبس حجاب أو ما تلبسش ورسالته أعظم من كده.. اللصوص صوتهم عالي وموجهين وليهم كتائب إلكترونية.. واللي صوته عالي بيبان أنه موجود في الساحة لكن ده مش حقيقي”.

وقال أيضًا: “مشكلتنا مع الناس في الوجدان.. الفن هو القوى الناعمة لما تدخل وتعمل مسلسل زي الداعية بتوضيح وتكشف من خلاله أن استخدام الدين في السياسية غضاء لأشياء أخرى ليست لها علاقة بالدين.

مدحت العدل يدافع عن محمد رمضان

وعن واقعة طالبة المنصورة علق قائلًا: “ربط الحجاب بالسبب وراء قتل نيرة أشرف غير مقنع وليس له مبرر، والجرائم دي بتحصل كتير وليه زملاء نيرة لبسوها حجاب في الصور عن طريق الفوتوشوب.. هو عشان تطلع عند ربنا لازم تكن لابسة حجاب؟.. ردود أفعال الناس على الجريمة غريبة ودا بسبب غسيل المخ اللي تعرض له المجتمع”.

ودافع عن الفنان محمد رمضان وقال: “محمد رمضان لا يسمع للانتقادات من الأساس، ولا يجب أن نحمله وزر 50 سنة من غسيل العقل الذي تعرض له المجتمع المصري غير منطقي”.

وتابع: “ليست جميع أفلام محمد رمضان تضم مشاهد عنف وسبق وتعاونا في مسلسل نسر الصعيد والذي ضم قيم للمجتمع.. محمد رمضان شخصية جدعة ونجم موهوب ويجب استغلاله جيدًا في أعمال تليق به، ولا يمكنني إظهاره في دور دكتور فلسفة ولكن في أدوار أخرى تليق به”.

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ودافع الكاتب والسيناريست مدحت العدل أيضًا عن النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأشار إلى أنه أسطورة مصرية وعالمية تستحق الكثير من التقدير ووالهجوم عليه هو حملة مدفوعة الأجر ، معلقًا: “هناك توجه بالضرب في محمد صلاح لكنه ذكي”.

كما انتقد تركيز الإعلام والصحافة على أزياء النجوم في المهرجانات، وتجاهل الأفلام مما يعد سببا في تعرض مهرجان الجونة السينمائي للظلم.